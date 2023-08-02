　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拖板車紅燈急剎！起重機翻落「砸爛小貨車」　倒楣駕駛逃死劫

記者沈繼昌／桃園報導

一輛大型拖板車今（2）日清晨由李姓男子駕駛，行經桃園區經國路往蘆竹方向行駛時，在路口遇紅燈急剎，拖板車所載的起重機，疑似重心不穩，先往前猛烈撞擊後向右方翻落，當場砸中旁邊正在等紅燈的小貨車，所幸只有砸中後車斗，駕駛幸運逃過死劫！意外發生後。桃園警方立即封路實施交管，找來3輛大型吊車協助，直至中午前仍在排除中。

▲一輛吊車今天清晨近6時許行經桃園區經國路，遇上紅燈急煞但大型吊具翻落砸中小貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛吊車今天清晨近6時許行經桃園區經國路，遇上紅燈急煞但大型吊具翻落砸中小貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，45歲的李姓拖板車司機今天清晨5時55分許，沿桃園區經國路往南崁方向行駛，行經經國路、同安街336巷口處時，因燈號轉為紅燈緊急剎車，後方起重機疑因重心不穩，先往前猛撞後又往右方翻覆，正在旁邊等紅燈的小貨車剛好被砸中，所幸只被砸到到後車斗，小貨車55歲陳姓駕駛幸運躲過死劫，但卻飽受驚嚇。

▲一輛吊車今天清晨行經桃園區經國路，因遇上紅燈急煞導致吊具翻落砸中小貨車，警方封路實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛吊車今天清晨行經桃園區經國路，因遇上紅燈急煞導致吊具翻落砸中小貨車，警方封路實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局獲報後趕抵現場，由於大型吊車占用2車道，警方立即封鎖經國路進行交通管制，並找來3輛百噸大型吊車進行移除作業，但因吊車與吊具重達50噸以上，即使是大型吊車嘗試多次吊離，連繩索都斷吊，截至中午前現場仍在實施排除作業中，警方也建請用路人避開該路段，繞行替代道路。

 【更多新聞】

要回家卻走到對面！醉漢刀棍大鬧小吃店...還砸招牌　桃園警逮人

通緝犯遇警心虛想落跑　警秒查出他身分...口袋還搜出3包毒

桃園地景藝術節8／4登場　龍潭展區警方疏導管制措施出爐

 

 

 

ET快訊
NONO手機、筆電全被搜索！　淡定問警：可以找律師來嗎
快訊／NONO遭罵「人渣」！　火爆場面曝
快訊／NONO首度露臉！　低頭不發一語
快訊／卡努雙眼牆出現！　強風圈特大
快訊／內內要哭了！　最辣輔導長親密片外流源頭曝
快訊／北北基桃颱風假？　最快今晚8時宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

低胸女深夜沒開車頭燈！因這事被逮　嬌喊第1次：可以放過我嗎

NONO手機、筆電、平板都遭搜索　淡定問警：可以找律師來嗎

快訊／NONO移送北檢複訊！全程低頭不語　1男衝現場怒罵：人渣

滾水淋身虐死寵物貓判刑7月　新北男被起獲2千包毒咖啡遭羈押

股票淪壁紙！遊戲網石公司突終止交易　散戶提告怒吼：還我辛苦錢

卡努颱風逼近！　立委蔡適應提醒留意基隆河水濁度

快訊／NONO遭多女告性侵！神隱多日首露臉　移送北檢不發一語

性侵通緝犯攜毒窩網咖被揪出　警再抓藥頭破毒品分裝廠

大學生圖書館趴桌休息...待業男摸走皮夾手機　5500元全花光

彰化男下班與同事暢飲　全身酒味騎車遭攔查...恐吞9萬罰單

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

低胸女深夜沒開車頭燈！因這事被逮　嬌喊第1次：可以放過我嗎

NONO手機、筆電、平板都遭搜索　淡定問警：可以找律師來嗎

快訊／NONO移送北檢複訊！全程低頭不語　1男衝現場怒罵：人渣

滾水淋身虐死寵物貓判刑7月　新北男被起獲2千包毒咖啡遭羈押

股票淪壁紙！遊戲網石公司突終止交易　散戶提告怒吼：還我辛苦錢

卡努颱風逼近！　立委蔡適應提醒留意基隆河水濁度

快訊／NONO遭多女告性侵！神隱多日首露臉　移送北檢不發一語

性侵通緝犯攜毒窩網咖被揪出　警再抓藥頭破毒品分裝廠

大學生圖書館趴桌休息...待業男摸走皮夾手機　5500元全花光

彰化男下班與同事暢飲　全身酒味騎車遭攔查...恐吞9萬罰單

郭碧婷「十指緊扣」向佐！　一家四口逛迪士尼…老公跑腿撐陽傘

台積電跌6元收561　台股大跌319點來到16894點

低胸女深夜沒開車頭燈！因這事被逮　嬌喊第1次：可以放過我嗎

三星搶到NVIDIA大單　韓媒：已進入驗證階段

NONO手機、筆電、平板都遭搜索　淡定問警：可以找律師來嗎

台灣人最愛手機排行出爐！iPhone包辦前五名

郭子乾20年模仿過500人！點名侯友宜「最難」原因曝

快訊／NONO移送北檢複訊！全程低頭不語　1男衝現場怒罵：人渣

烏克蘭州長：俄無人機攻擊敖德薩港口糧倉　引發火災

八三夭生日月來了！　無預警宣布2重磅驚喜

社會熱門新聞

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

彫博向鳳梨道歉　喊話保母：差不多就可以了

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

26歲女駕駛拋飛國道　遭後車輾斃　

彫博認了抽K！不捨愛女「骨灰還留房間」

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

快訊／多名受害女子提告！NONO到案已完成偵訊

最辣輔導長親密片外流源頭成謎　2軍人否認檢方簽結

即／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲童墜魚塭亡

台南善化男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

生子就送房！她挺孕肚控「台南小開騙婚落跑」　離別信曝光

新北男打死妻爆內幕！女廟公、大舅子也動手

台東「湯杓超人」打掉歹徒武器！影片紅到韓國

更多熱門

相關新聞

台中送報員疑貪快逆向行駛　28歲騎士閃不過相撞

台中送報員疑貪快逆向行駛　28歲騎士閃不過相撞

台中市大里區2日清晨發生一起交通事故，擔任送報員的黃姓男子，上班途中經過國光路、大南街口時，疑為貪圖方便逆向行駛，撞上順向行駛的陳姓騎士，導致陳男連人帶車飛出數公尺，幸僅受到輕傷。詳細事故原因警方將進一步釐清，並針對黃男違規部分開罰。

獨居男正面朝下重摔　警破門救人

獨居男正面朝下重摔　警破門救人

上班族遭騙650萬！詐團首腦7層防火牆逃2年

上班族遭騙650萬！詐團首腦7層防火牆逃2年

卡努來襲「交通異動懶人包」

卡努來襲「交通異動懶人包」

快訊／PChome林口失火　3家產險承保額度近7000萬

快訊／PChome林口失火　3家產險承保額度近7000萬

關鍵字：

吊車大雨吊具翻落小貨車砸毀影音桃園

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面