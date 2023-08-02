拖板車紅燈急剎！起重機翻落「砸爛小貨車」　倒楣駕駛逃死劫

記者沈繼昌／桃園報導

一輛大型拖板車今（2）日清晨由李姓男子駕駛，行經桃園區經國路往蘆竹方向行駛時，在路口遇紅燈急剎，拖板車所載的起重機，疑似重心不穩，先往前猛烈撞擊後向右方翻落，當場砸中旁邊正在等紅燈的小貨車，所幸只有砸中後車斗，駕駛幸運逃過死劫！意外發生後。桃園警方立即封路實施交管，找來3輛大型吊車協助，直至中午前仍在排除中。

▲一輛吊車今天清晨近6時許行經桃園區經國路，遇上紅燈急煞但大型吊具翻落砸中小貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，45歲的李姓拖板車司機今天清晨5時55分許，沿桃園區經國路往南崁方向行駛，行經經國路、同安街336巷口處時，因燈號轉為紅燈緊急剎車，後方起重機疑因重心不穩，先往前猛撞後又往右方翻覆，正在旁邊等紅燈的小貨車剛好被砸中，所幸只被砸到到後車斗，小貨車55歲陳姓駕駛幸運躲過死劫，但卻飽受驚嚇。

▲一輛吊車今天清晨行經桃園區經國路，因遇上紅燈急煞導致吊具翻落砸中小貨車，警方封路實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局獲報後趕抵現場，由於大型吊車占用2車道，警方立即封鎖經國路進行交通管制，並找來3輛百噸大型吊車進行移除作業，但因吊車與吊具重達50噸以上，即使是大型吊車嘗試多次吊離，連繩索都斷吊，截至中午前現場仍在實施排除作業中，警方也建請用路人避開該路段，繞行替代道路。