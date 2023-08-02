「打手槍」切記4要點！泌尿醫示警：錯了害慘神經影響一輩子

▲醫師提醒，男性自慰時要控制好「速度」與「頻率」，否則可能引發一些神經相關問題。（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

自慰是解決性慾的一種方法，有益身心健康，不過泌尿科醫師提醒，男性自慰時要控制好「速度」與「頻率」，否則可能引發一些神經相關問題，例如神經疼痛或刺痛，其中，過度刺激可能降低陰莖敏感度，使得後續的性刺激中難以感受到足夠的刺激。

神經外科醫師謝炳賢在臉書指出，身為神經專家，大部分時候都在處理脊椎和頭部的問題，但偶爾也會有人拿「小頭」的神經來問他，其實不用不好意思，自慰是一種正常的生理需求，大家不一定有性伴侶，此時左手或右手常常就是解決生理需求最好的方法。

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謝炳賢表示，打手槍其實對身體有益無害，但若沒有控制好「速度」或「頻率」，可能就會引起一些神經相關的問題。對於如何避免自慰時引起神經疼痛，他與泌尿科醫師高銘鴻合作，提出4種如何預防自慰引起的神經問題。

第一，適度控制刺激程度，過度強烈的刺激可能導致神經受壓迫或疼痛，建議適度控制自慰的刺激程度，避免過度用力或刺激，要注意「太用力」也會對身體有害，應該要根據自己的「需求」來調整。

第二，選擇舒適姿勢。謝炳賢提醒，不當的自慰姿勢也可能使特定部位過度受力，導致神經疼痛，要記得選擇舒適的姿勢可以減少對神經的壓力和拉扯，確保身體放鬆，減少神經受壓的風險。

第三，使用潤滑劑 ，使用潤滑劑可以減少摩擦和刺激，降低對神經的不適；另外也請特別記得，最好選擇水性或矽膠潤滑劑，避免使用可能引起刺激的化學物質，使自慰過程更加順暢和舒適。

第四，注意休息和放鬆，適時休息和放鬆可以減輕肌肉緊張和壓力，降低神經受壓的可能性，在「聖人模式」時，要記得注意給身體和神經系統足夠的休息和恢復時間，再來「下一次」。

謝炳賢也提到，有些長輩會說自慰對身體不好，其實只要遵守上面的注意事項，適當的「和自己相處」，是有益身心健康的。

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