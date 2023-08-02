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夢到蛇要小心！外國民俗專家曝2危機：可能預示著威脅

外國民俗專家提醒，夢到蛇可能預示著威脅，可能是日常生活的警告需要注意，也有可能是健康出了問題。（示意圖／ Pixabay）

▲外國民俗專家提醒，夢到蛇可能預示著威脅，可能是日常生活的警告需要注意，也有可能是健康出了問題。（示意圖／ Pixabay）

圖文／CTWANT

夢見蛇到底好不好？或是夢中要透露什麼？根據國外專業夢境分析師表示，夢到蛇可能預示著威脅，可能是日常生活的警告需要注意，也有可能是健康出了問題、社交圈中出現了麻煩人物，甚至自己期望別人受傷「都應該要留意一下」。

英國《每日鏡報》（Mirror）引述《剪報》（Cut）的報導，專業夢境分析師兼作家盧文伯格（Lauri Quinn Loewenberg）就表示，夢到蛇就像一般人無法忽視現實生活中遇到蛇一樣，「你也不應該忽視做夢夢到蛇」除此之外，「在你的生活中，要麼存在著你需要擺脫的負能量，要麼存在著你需要認識到的治療方法。無論如何，根據信息或警告採取行動都是一件非常好的事情」。

另外，部落神秘主義者《傻瓜解夢新聞》（Dream Interpretationfor Dummies newsletter.）的作者福基勒（Autumn Fourkiller）也贊同這一觀點，「永遠都不要忽視蛇夢。在我的文化中，蛇夢絕對是一種警告，而且都滿跨文化的。一般圍繞著叛徒、奸詐的人或危險的情況，這2種情況都會給你的生活帶來巨大的破壞」！

報導也指出，夢到蛇的意味著什麼呢？專家認為，蛇的種類可能是一個指標，例如，夢見一條無害的蛇，盧文伯格認為「這可能代表你曾經認為是威脅的人，但現在不需要再提防了」，若是夢見響尾蛇可能是一個警示信號，顯示生命中可能出現了一個有毒的人。

至於蟒蛇，通常代表那些讓人感到束縛或壓榨錢財的對象，還有蛇的位置和數量，也可能為事提供威脅來自何處的線索，譬如家中有蛇可能預示著附近有威脅，若夢到戶外有蛇，可能意味著需要把事情「暴露」出來。

專家還認為，夢到蛇的行為可能有其意義存在，像是若被蛇咬，這可能預示著與健康有關，必需採取行動。此外，也可能代表情感創傷，如果蛇咬了別人，也可能表示你對待他人的態度，例如傷害了別人，或者蛇咬的是敵人，這可能表示你希望看到對方受到傷害。

《CTWANT》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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