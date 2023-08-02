印度7個月大嬰兒腹部腫大　CT掃出「胎兒在內」緊急手術取出

46歲女星蕭淑慎與小15歲的嫩尪梁軒安結婚滿7年，一路不被看好的兩人，在闖過重重難關低潮後，讓大眾見證他倆的堅定，兩人還會一起上節目分享他們夫妻的相處之道；不過本周一（7月31日）蕭淑慎卻突在社群發文，喊話所有媒體朋友幫忙她注意老公行蹤，更直言對老公很不爽，這些看似打情罵俏的話語，卻似乎又令人嗅到些許「七年之癢」的氣息。