婆婆上完廁所「1舉動」噁到爆！人妻勸阻反遭嗆：妳嫌我髒

▲原PO表示，婆婆會把擦過的衛生紙留著「下次再用」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

如果家人的衛生習慣差很大，那可能會過很痛苦。近日一位人妻表示，婆婆近年衛生習慣很差，衛生紙擦完放馬桶下，留著下次再使用，而老公也不處理，認為沒有共用同一間廁所不影響，讓她超傻眼。

原PO近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「婆婆這幾年衛生習慣非常差，常常把用過的衛生紙擦完放在馬桶下邊，不丟垃圾桶，說是要留著下次再擦，最主要是她有很嚴重的尿道感染常去看醫生，婆婆又要把擦過的衛生紙撿起再擦尿道，講也講不聽她又沒辦法接受人家給她的建議，我只能忍氣吞聲的不講話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而原PO最近婆婆溝通時，不小心爆發。婆婆嗆，媳婦是嫌她髒，那就直接出這個家門。原PO表示，過了幾天，婆婆還是一樣，又把擦過的衛生紙，往馬桶旁邊下方塞，讓她非常無言。老公指出，他不想講這事，因為他也沒有跟媽媽共用廁所。

此文曝光後，網友紛紛留言「婆婆有其他狀況嗎？是真的太過節儉？還是是失智症的前兆？我有一個阿姨也有類似狀況，後來判斷為失智症前期」、「看醫生的時候可以跟醫生說這種事情，讓醫生說可能比較好」、「也太噁了，節省也不是這樣吧」、「衛生紙又不是很貴，省那種錢幹嘛！省到變尿道炎要就醫勞民傷財，這樣會比較好嗎」、「看一次診所的費用足以買一袋的衛生紙了」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

延伸閱讀

▸ 他天生擁「2生殖器」⋯伴侶迷上3人行：用過都說讚 還被邀約拍AV

▸ 財神爺點名3生肖「財來福到」 好運與財運雙喜臨門

▸ 婆婆教孫「喊姑姑媽媽」手指生母：叫她阿姨 尪冷眼不管…人妻崩潰痛哭