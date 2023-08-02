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欠薪5.7億！陸富豪老董總部前慘遭圍毆　狼狽脫身怒斥：只會要錢

寶能集團董事長姚振華近日驚傳遭自家員工集體討薪圍毆。（圖／翻攝自微博）

▲寶能集團董事長姚振華近日驚傳遭自家員工集體討薪圍毆。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

業務涵蓋物業開發、金融、科技園區、醫療健康的寶能集團，在2021年過度擴張房地產、汽車、物流等領域，導致旗下信託及理財產品相繼逾期暴雷，並陷入經營危機，近年也不斷傳出欠薪消息，今年6月更傳出整體涉及欠薪人數有5659人，金額高達1.3億人民幣（約新台幣5.7億元）。對此，其創始人兼董事長姚振華近日驚傳遭自家員工集體討薪，並被圍毆到流血，姚振華的眼鏡還因此被打掉。

▲▼ 。（圖／）

▲姚振華遭毆倒地。（圖／翻攝自微博）

《鳳凰WEEKLY地產》的獨家報導，一名不願具名的寶能集團前員工爆料，姚振華於7月31日上午在深圳市寶能總部附近被圍，並與多名討薪者發生肢體衝突。過程中姚振華喊，「你們這是犯法！」有員工就回話，「欠錢2年不犯法嗎？」最後姚振華眼鏡也被打掉，由保安攙扶進入寶能中心，姚振華成功從人群中脫困後，按原計劃進入寶能辦公室開會。

姚振華在會議上下達裁員指標：寶能集體裁員42人，降到150人；汽車集團裁員100人，降到500人；寶能城發裁員20人，降到100人。姚振華指出：「圍繞著組織結構的再造和人員精簡，進一步拿方案，特別是集團本部和城發總部，不能人浮於事，包括汽車總部，這3個總部進一步消減人員，把不作為的、躺平的、不尊重紀律規則要求的，全部優化。」

▲▼ 。（圖／）

▲有人在私家車上貼上「還我工資」字句。（圖／翻攝自微博）

姚振華還表示在職高管也要降薪，「要說貢獻，沒有，你憑什麼拿這麼高工資，通通都得降。如果不接受降工資，我勸你趕緊自己撈去，我可沒錢養你。反過來，如果你有本事產生了業績，你拿多高，別人都不能講。」

會議上，姚振華還疑似對早上被圍毆的事件表示憤慨，「天理都沒了。沒有看到現在社會的艱難，你不創造生產，除了會要錢還會幹什麼？」

報導補充，有「野蠻人」之稱的姚振華，曾在2016年10月以1150億人民幣（約合新台幣5093億元），竄升至2016胡潤百富榜第4位。不過，隨著集團過度擴張、造車失敗，甚至還積欠員工薪資以及供應商貨款，如今的姚振華也被員工圍堵在自家企業門口，還慘遭圍毆，可說是相當狼狽。

寶能集團資金鏈大約在2021年6月開始出現問題，不斷傳出欠薪消息，當時已經有人延後收到薪資。今年6月寶能汽車更傳出整體涉及欠薪人數有5659人，金額高達1.3億人民幣（約5.7億台幣）。

▲▼ 。（圖／）

▲姚振華由保安協助解圍。（圖／翻攝自微博）

相關報導一出也引發微博熱議，「還是第一次看到把欠薪說得如此清新脫俗的。欠薪是違反勞動法的，還能如此強硬怒懟員工，真是不知羞恥呢。發不出工資是員工沒有創造業績嗎？難道管理層不用為經營失敗負責？」「欠薪兩年無人問，討薪圍毆天下知。你去燈紅酒綠，有人舉步維艱，你找小蜜溫暖，有人風餐露宿。欠薪的有恃無恐，討債的小心翼翼，要不是逼急了，誰又願意過激，卻還未能如願」、「如果屬實，活該挨揍！」「欠兩年工錢，不犯法？欠債還錢天經地義，打出了多少打工人的心酸。」

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