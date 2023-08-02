西瓜鳳梨末班車正對時　香氣甜味深獲消費者青睞

▲鹿野鄉鳳梨農近日忙碌採收「西瓜鳳梨」 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鹿野鄉鳳梨農近日忙碌採收「西瓜鳳梨」末班車，有別於剛成熟採收時碩大尺寸令人乍舌，現在反而感覺比較「正常」。鹿野地區種植的鳳梨銷往全國，包括土鳳梨、金鑽鳳梨還有西瓜鳳梨，特殊的香氣口感和甜度更是市場競爭的優勢。



36歲的鹿野農民吳穎杰退伍後就開始種植鳳梨至今16年，8年前則嘗試在四分地種起「西瓜鳳梨」。全鄉超過100公頃面積的鳳梨園，其中「西瓜鳳梨」種植面積不到五公頃。



吳穎杰表示，西瓜鳳梨的種苗較其他品種貴約2～3成，而種植到成熟採收時間也和其他鳳梨一樣，大約是1年8個月左右。西瓜鳳梨的外型圓胖飽滿、尺寸比一般的鳳梨重約2～4倍，大顆的果實有時比成人的頭還大。消費者品嚐後覺得西瓜鳳梨的果肉Ｑ彈緊實、濃郁的果香與甜度口感都讓人回味無窮。





吳穎杰指出，金鑽鳳梨採收後緊接著西瓜鳳梨上市，剛收成之際價格確實不錯，但隨著其他產地也陸續採收價錢就開始下滑，所幸重量重的品種特性還算不差。果實碩大有些消費者直呼「吃不消」非得分食才能消化，目前採收進入「末班車」才比較符合市場正常尺寸；西瓜鳳梨除了嚐鮮外，有的選擇以製作加工品，如鳳梨果乾、鳳梨酥內餡等。