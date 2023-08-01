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立委推動台東社會住宅　「仁和好室」190戶8月公告發包

▲劉櫂豪推動台東社會住宅再一案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪(中)再推動台東社會住宅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

立委劉櫂豪推動台東社會住宅繼「海濱好室」、「寶桑好室」陸續動工、決標後，劉櫂豪督促內政部爭取台東社會住宅以500戶為目標，要求再持續規劃新建案，住都中心爰協調退輔會及國產署用地，於台東市更生路886巷附近規劃興建「仁和好室」社會住宅，預計至少190戶以上，8月份將正式公告招標。

劉櫂豪說明，台東社會住宅「仁和好室」位於台東市更生路886巷附近空地，基地面積6769平方公尺，主要為退輔會及國產署土地，住都中心規劃興建地下一層、地上六層，住宅單位至少190戶之社會住宅，地點位於榮民醫院旁，生活機能健全，可滿足居住需求。目前住都中心已完成招標文件公開閱覽，預計8月份正式公告招標。

劉櫂豪表示，台東鄉親近年來面臨高房價問題，為了鼓勵青年返鄉就業，劉櫂豪爭取推動興建台東社會住宅，從2022年9月由中央土地、中央出資、中央興建的「海濱好室」195戶社會住宅正式動工，2022年11月台東「寶桑好室」98戶社會住宅也順利決標。劉櫂豪特別向當時主責辦理社會住宅的內政部花敬群次長爭取台東推動社會住宅以500戶為目標，花次長也允諾將全力配合辦理，因此積極協調相關單位，終於獲退輔會及國產署配合，順利取得用地，推出「仁和好室」190戶社會住宅建案。劉櫂豪強調，後續會積極督促住都中心如期如質興建台東3案社會住宅，並督促在完工前3個月先行規劃並說明社會住宅招租辦法，以便讓有需求的民眾可以提早準備，配合申請。

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關鍵字：

社會住宅仁和好室台東

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