AR科技遊戲融入長者體適能訓練　成功鎮都歷文健站等3隊晉級

▲台東縣政府舉辦AR擴增實境運動比賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府將AR擴增實境技術應用於樂齡體適能運動中，促進文化健康站VUVU(原住民長者)的健康，今年特別舉辦AR擴增實境運動比賽，縣長饒慶鈴1日偕同東河鄉秘書李弘宇出席都蘭文健站第4場次初賽，為長者加油並下場體驗。

饒慶鈴說明，原民長者運動暨延緩失能照護是一項重要的體適能健康政策，縣府自110年起以文健站VUVU為對象，與國立台東大學體適能團隊合作，以AR擴增實境為媒介，將運動和科技完美結合進行體適能訓練，藉以延緩老化。過去以為VUVU與科技的距離很遙遠，但透過AR科技運用在體適能，以遊戲互動的方式，為VUVU打造更有趣、具互動性和挑戰性的運動體驗，能夠體會運動的趣味又能增進健康。而今年更從原本15個文健站試作，擴大推行至72站，也特別感謝台東大學團隊的付出和努力。

台東大學體適能團隊指導老師湯慧娟表示，體感軟體設計將訓練區分為上肢訓練、抓握訓練、下肢訓練、碰觸訓練四大面向，結合日常記憶設計關卡，例如上肢擺動與維持的動作搭配擦窗戶意象、深蹲動作搭配採草莓畫面等，另也特別開發具有台東原住民風貌的關卡，例如高抬腳連續踏步結合傳統醃製鹹菜動作、砍劈動作結合上山砍竹子，更將阿美語字彙加入遊戲標示物品名稱。此訓練規劃33種多元豐富的運動項目，達到身體不同部位都能運動到的目的，還能提升身體協調性和靈活性。

原民處長方銘總指出，考慮到台東地形狹長且交通不易，將縣內72個文化健康站以地緣關係就近分成8個組別，於7、8月以分區方式舉辦初賽，9月舉辦決賽，每個組別約8至9個文健站進行運作，方便部落長者、文健站照服員就近參與活動、討論和交流，同時也為各組提供機會集結成聯盟，期許構成區域文健站的合作與發展，透過AR擴增實境運動的推廣，促進區域間的互動交流，更提供VUVU一個展現活力和才能的舞台。

第4場次初賽由成功鎮都歷文健站、東河鄉東河文健站及成功鎮美山文健站等獲得個人賽及團體賽分數加總前3名，將在9月與其他分區的前3名一起進入決賽，另，縣長饒慶鈴也加碼精神總錦標，由成功鎮芝田文健站獲得，頒發1000元獎金鼓勵。