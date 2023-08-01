共乘東海岸省錢又便利　Dauding展現東海岸旅遊交通新風貌

▲東管處首度推出的「共乘東海岸」預約系統。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

東部海岸國家風景區管理處首度於花東觀光圈中推出「共乘東海岸」服務，只要加入line好友，即可在網路預約車輛，不僅可以直接叫車出發，最特別的是可以在平台上搜尋同一路線上的乘客，媒合搭車夥伴，一起「共乘」出發。



花東海岸沿線上擁有眾多極具特色的體驗行程，但礙於交通，民眾多只能選擇以搭乘公車、接駁車或自駕的方式前往，尤其對於外國遊客來說實在便利性不足；東管處與「Dauding共行」合作開發「共乘東海岸」line平台媒合系統，讓遊客可使用線上預約叫車服務，更可以透過媒合，找到共乘的夥伴，一起出發。





只要有line的手機用戶，就可以加入「Dauding共行」LINE官方帳號（https://lin.ee/xO0UCve）好友，點擊下方選單即可進入「共乘東海岸」預約系統，目前已開放當日90分鐘後至30日內的預約時間，除了可以做為一般的叫車預約服務外；最重要的是，針對想要節省交通費用的遊客，可以發起共乘邀約，只要起點或終點其中一處相同，便可以在系統中進行共乘媒合，或是加入他人的共乘邀約，在確認預約及付款成功後，系統還會顯示司機姓名及聯絡方式，確保雙方搭乘的安全性。



自即日起，東管處首度推出的「共乘東海岸」預約系統正式上線；同時8月1、2日將搭配月光海音樂會，歡迎民眾即刻加入好友搶先預約，「Dauding共行」團隊會在活動現場為大家介紹及服務，後續也將持續擴大服務至東海岸沿線。