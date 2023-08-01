「無法12秒內5次坐下站起」　醫師示警：恐患肌少症…心衰竭風險增高

▲做不到「12秒內5次坐下站起」，醫師示警：恐患肌少症，心衰竭風險增高。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國人對高血壓、高血糖、高血脂三高意識，逐漸提升，卻持續忽略肌肉量變少！中山附醫舉辦肌少症衛教展，家醫科主任顏啟華指出，若55歲以上民眾，無法12秒內完成5次坐下站起，就有肌少症風險，也有研究指出，下肢肌力較差的心臟病患者，心衰竭風險會增加41%。

顏啟華指出，65歲以上男性，每4人約1人有肌肉流失困擾，男性是女性的1.3倍。中山附醫即日起，在汝川大樓一樓舉辦肌少症衛教策展，展期至8月15日，透過數位裝置輔助，讓民眾可以進行5次起坐站測試，顏啟華提到，若55歲以上民眾，無法12秒內完成5次坐下站起，就有肌少症風險。

顏啟華補充，40歲後肌肉，以每十年平均8%的速度迅速減少，40歲至80歲之間，可能流失將近三分之一的肌肉 ，若發現自己體力變差、力量變小，恐肌少症找上門，此外，隨肌肉流失，除影響日常活動及生活自理能力，也會導致認知功能障礙、失能，進而降低生活品質及增加死亡率，也有研究指出，下肢肌力較差的心臟病患者，心衰竭風險會增加41%。

避免陷入肌少惡性循環，顏啟華建議民眾40歲後，開始積極養肌，除需要每週三次阻力運動，均衡營養也格外重要，以保健食品來說，要包含「足夠熱量」、「好吸收蛋白質」、「多元維生素礦物質」，以及產品具有醫學實證，才能確保成效且能在短時間提升肌肉健康。