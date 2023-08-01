新北板橋黃石市場改建上樑　預計2024年底開幕啟用

▲板橋黃石市場規劃興建地下3層、地上9層之多目標複合大樓。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區黃石市場改建工程於今（1日）舉辦上樑祈福典禮，由新北市政府市場處處長李長奎與民間開發單位黃石開發股份有限公司總裁黃正勝共同為工程祈福，祈求房屋永固、工程順利。總裁黃正勝表示，新市場預計於2024年底開幕營運，今日上樑離完工更進一步，期待未來能為板橋帶來新商機及新氣象。

市場處長李長奎表示，2019年起推動公有市場改建改造計畫後，至今已啟動9座市場新、改建並完成10座市場改造，黃石市場即為首座啟動的改建市場。其位於板橋區中心點，亦是府中周邊重要的民生採買場所，今天很高興看見全新的市場即將落成，祝福工程平安順利、圓滿成功。市府未來也將持續推動新北市場改建及改造，提供多元優質的市場設施與服務。

▲新北市場處長李長奎（左）與民間開發單位黃石開發股份有限公司總裁黃正勝（右）將金樑交給工地主任。

李長奎指出，原黃石市場設立於1970年，為地上2層之建築物，為改善市場及周邊市容風貌，並提升公共設施服務水準，新北市政府引進民間資源進行市場改建，規劃興建地下3層、地上9層之多目標複合大樓，未來除輔導原有市場攤商遷回，持續提供市場採買服務，亦將結合公共設施及商業活動空間，提供更多元、完善之公共服務。

市場處補充，在市場改建及改造過程中，除考量整齊、清潔、明亮等基礎環境外，如何為老市場注入新體驗，打造各別市場品牌特色亦是一大課題，透過融入在地特色、設計美學及科技導入等方式，使市場轉型升級，並進一步改變消費習慣，使市場文化可以永續傳承。