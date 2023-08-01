爸！我被仙人選中了！　20歲男留言後失聯半月...父懸賞44萬急尋

▲寫下詭異訊息後失聯的20歲男子。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

雲南昆明一名王先生近日在微博及個人社群發出消息，要尋找失聯的20歲兒子，而且還祭出10萬元人民幣（約44萬元新台幣）的懸賞金，希望能獲得兒子的線索。據了解，王先生的兒子在半個月前曾發出一條訊息稱，「爸，我被仙人選中了.....如果30年後，我沒有回來，那就證明我死在仙人的世界了，再見了，勿尋勿念！」

▲王先生收到兒子簡訊後急忙報案，還祭出10萬元人民幣獎金尋找兒子下落。（圖／翻攝極目新聞）

王先生收到訊息後只覺得頭皮發麻，要再聯絡兒子已經聯繫不上，只知道兒子當天也沒有按時去上班，便趕緊向派出所報案，還帶著幾十位鄉親好友前往昆明尋人。

據了解，王先生失聯的兒子在一間飯店做櫃檯擔任收銀工作，他在7月16日晚間10時獨自一人走出住宿大樓，先是騎乘共享單車，隨後又搭乘計程車到滇池海埂大壩附近。

凌晨2時許，王先生兒子發出一條詭異的訊息給父親，「爸，我今天被仙人選中了，我要去一個凡人都去不了的世界，仙人說給我30年時間，我可以回來，如果30年後，我沒有回來，那就證明我死在仙人的世界了，再見了，勿尋勿念！」

收到簡訊後，王先生急忙報警，還聯絡當地救援隊出動，經過搜尋小樹林周邊的水域、動用聲納等設備進行水下探測，近十天的尋找無果。飯店工作人員也表示，王姓員工失聯前並未表現出任何異常，同事之間也沒有矛盾。

