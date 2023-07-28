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大陸 大陸焦點 特派現場

36歲爸帶19歲女兒出嫁！全家福合影「比新郎還帥」全場愣了

▲▼36歲爸爸帶著19歲女兒出嫁。（圖／翻攝微博）

▲36歲爸爸帶著19歲女兒出嫁，合照畫面引起震驚。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

結婚是人生中的大事，通常都會經過家長同意。河南新鄉一名19歲的女子出嫁，沒想到她的父親只有36歲，當時穿著西裝一起合照，結果「長得比新郎還帥」，離奇的畫面曝光後，瞬間引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，這名年輕爸爸16歲時就已經結婚，當時與年僅17歲的妻子共組了家庭，也有愛的結晶，不過在女兒6歲時，2人離了婚，接著就獨自拉拔女兒長大。

如今女兒長大、年滿了19歲，即將嫁給新郎，36歲的年輕爸爸穿著一身鐵灰色西裝出席，眼中可以看得出十分不捨、心疼，甚至還因此落下了眼淚。

▲▼36歲爸爸帶著19歲女兒出嫁。（圖／翻攝微博）

▲▼身穿灰色西裝的爸爸看起來比新郎還年輕，長德也更帥。（圖／翻攝微博）

▲▼36歲爸爸帶著19歲女兒出嫁。（圖／翻攝微博）

不過，爸爸帶著女兒、女婿一起坐在椅子上拍照，畫面卻意外引起討論，原因是爸爸長得太帥，甚至比坐在一旁、身穿黑衣的新郎更加引人注目，因此受到廣泛關注。

不少大陸網友傻眼直言，「確定穿灰色西裝的是爸爸？我看他怎麼像女婿」、「這位當爸爸的，不僅在年齡上跟女兒、女婿相仿，而且長相還比女婿要率上幾分」、「真的有帥到，黑衣的說是爸爸我還比較相信。」

事實上，這起事件並非近期發生，19歲女兒出嫁的日期為2022年3月間，但事件三不五時就會再度被拿出來討論，顯然大陸的民眾對於結婚的年齡有著不同看法。

 

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