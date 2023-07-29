婦墜大肚溪搜救6天未尋獲　消防員：恐被大水沖走　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名57歲婦人23日深夜，不明原因從彰化縣與台中市交界處的大度橋墜落大肚溪，中、彰消消防局、搜救總隊、彰化縣救難協會等單位連續搜索，期間又面臨到杜蘇芮颱風，深怕溪水暴漲，救援更是一刻不容緩，至昨日進入第6天，也已超過黃金救援時間，仍未尋獲，消防員研判，有可能被大水沖走，但仍希望能有好消息傳來。

▲彰化婦墜大肚溪消防搜救6天未尋獲。（圖／消防提供，以下同）

彰化縣消防局指出，搜救勤務直到昨日晚間6點宣告告一段落，彰化縣救難協會（含台中救協、台灣救總人員）支援10人次、船艇1艘次。消防局6天共派出70名消防人員、29名義消及役男，調派各式車輛28輛次、1輛救護車、5艘船艇、10架無人機次。而台中市消防局也支援14名消防人員及義消、出動3輛各式消防車、2架無人機次。

這起水溺案件發生在23日深夜11時許，路人發現一名女子不明原因墜橋，消防局立即出動救援，並針對落水點周圍區域長300公尺、寬50米來回搜尋，但遲遲未果，經向家屬說明夜間視線不良後暫停搜索。

24日再與彰化縣救難協會派出搜救人員前往搜尋，由第一大隊與彰化、東區、和美、伸港消防分隊，實施落水點水域搜索，由於大肚溪水流湍急，消防人員加大搜尋範圍，並動用空拍機搜尋、派出橡皮艇，由消防員乘艇在大肚溪河面上來回搜救。

盡管消防員下水搜救儘管已筋疲力盡，但仍不放棄希望，大家期盼在杜蘇芮颱風大雨來襲前傳來找到婦人的好消息，但至昨天已經第6天，颱風也已遠離仍未尋獲，家屬對消防人員全力搜救表示感謝。