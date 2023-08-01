吳思瑤批蔣萬安曾反前瞻「沒遠見」　北市反嗆：為何不幫忙爭取更多？

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

審計部29日公布前瞻預算共補助地方5358億元，但台北市僅獲184億元，而高雄市卻拿1265億，使台北市長蔣萬安喊話，盼中央在補助款上可公平合理，引來民進黨立委吳思瑤批評「換了位置換了腦袋」。對此，台北市政府發言人殷瑋回擊，吳思瑤是台北市民選出的立委，卻為了護航中央，而不顧選區民眾心聲，相信市民都會點滴在心頭。

吳思瑤1日於臉書發文質疑「蔣萬安忘了嗎」，提及蔣萬安2017年審查前瞻建設第一期預算時，進行了政治生涯最激情的一場演出，跳上會議桌反對前瞻；蔣萬安擔任黨團副書記長時，國民黨全黨演很大，霸佔主席台、佔領議場、還接力絕食50小時，意圖讓議事空轉，就是為了反前瞻；而審查前瞻預算時，國民黨提案10421個刪減預算案，要將1089億的第一期預算大刪330億。

▲立法院2017年審查前瞻預算資料照。吳思瑤今批評，當時擔任立委的蔣萬安反對前瞻，質疑換了位置換了腦袋。（圖／ETtoday資料照）

「換了位置，換了腦袋？早知如此，何必當初？」吳思瑤批評，2017年當立委的蔣萬安說前瞻是錢坑，中央建設地方是綁樁，2023當市長的蔣萬安，說前瞻要雨露均霑、中央地方共榮共好。

吳思瑤認為，「事實驗證，蔣萬安確實沒有遠見、對地方發展沒有想法，作為國民黨幹部帶頭進行各種敲鑼打鼓、丟水球撒麵粉的政治鬧劇，當了市長才大夢初醒，知道中央當年對地方的好！」蔣萬安說要共榮共好，當時為何不能一起「支持前瞻，共善台灣」？

最後，吳思瑤說，中央出題、地方答題，專業審查標準一致，「認真的學生寫得好，當然得高分獲得預算，偷懶不認真準備，甚至拒絕應試的的學生，反怪老師給分不公？」怪罪中央的蔣萬安，應該先為自己當年反前瞻的無知深自反省，「嫌台北分的不夠多，冤有頭債有主，真要怪，就怪柯文哲才對！」

▲吳思瑤。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

針對吳思瑤的言論，殷瑋1日下午表示，吳思瑤雖然是台北市民選出來的立法委員，但非常顧大局，非常懂得為中央著想，面對中央前瞻計畫款項分配不公爭議，即便民眾可能認為中央並不是「最最喜歡」台北，吳思瑤卻仍舊一副「收到甜蜜蜜滋味」的樣子。

殷瑋提及，中央前瞻預算補助22縣市共5358億，高雄市獨拿1265億，台北市只有184億，差距如此懸殊，「您身為台北市選出來的立法委員，對此難道沒有任何意見？為何不幫台北市向中央爭取，反而護航中央？如何對台北市的選民交代？」

殷瑋指出，當初蔣萬安擔任立委時反對前瞻計劃，提出最主要的質疑之一，就是「資源分配是否淪為綁樁之用」？根據2017年報導，前瞻計畫中央與地方共同執行經費共5854億元，當時綠營執政的縣市配比，占所有資源的85%，難道不是坐實了當初的批評？

而殷瑋也向吳思瑤提出3問，「時至今日，前瞻計劃各縣市的分配狀況如何？民進黨執政的縣市，有沒有拿到比較多的資源？民眾會不會納悶，為什麼吳思瑤不為台北市爭取更多？」

最後，殷瑋強調，蔣萬安表達台北市民的心聲與期許，中央既然已經推動了前瞻計劃，就應該公平合理，「請問『公平合理』這4個字哪裡有問題？希望中央可以多照顧台北市，讓所有地方縣市都能共榮共好，請問『共榮共好』這4個字哪裡有問題？像吳思瑤這樣為了護航中央，不顧選區民眾心聲的做法，相信台北市民都會點滴在心頭。」