台北前瞻預算少高雄千億　蔣萬安籲中央「公平合理」：盼錢用在刀口上

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

審計部29日公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，中央共補助地方5358億元，使台北市議員游淑慧批評，前瞻預算中台北市獲184億元，佔比3.4%，然而台灣最老牌的兩大直轄市高雄卻拿1265億。對此，台北市長蔣萬安也喊話，希望能將錢用在刀口上，盼中央在補助款上可公平合理。

蔣萬安31日上午出席南港高中綜合教學大樓新建工程開工動土典禮，會前接受媒體訪問。針對前瞻預算爭議，議員認為台北市拿到的比高雄少，會不會覺得中央大小眼、看顏色給錢？蔣萬安回應，根據審計部最新報告，中央對於台北市前瞻基礎建設的相關補助款給予184億元，是六都最後、全國第9。

蔣萬安提及，希望中央在補助款能公平合理，同時體恤地方政府在建設上的需求，以及各方辛苦，當然也希望中央能了解 很多建設是民眾共同期待，期盼中央和地方各縣市可以共榮共好。

媒體追問，是否認為前瞻建設補助越多，自籌款也變成地方政府越大的錢坑？蔣萬安表示，很多建設的確需要中央、地方共同努力，特別是軌道捷運建設經費非常龐大，工程進行需要一段時間，這部分一定要中央、地方一起努力。

蔣萬安認為，前瞻相關補助款，「我們希望錢用在刀口上，交通運輸、節能減碳、綠運輸提升、淨零碳排等捷運建設腳步不能停下來，我們都會持續關切。」