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太委屈！前瞻預算台中僅高雄1／5　盧秀燕憂捷運藍線恐再被退回

▲太委屈！前瞻預算台中僅高雄1/5，盧秀燕心酸憂捷運藍線恐再被退回。（圖／記者游瓊華攝）

▲太委屈！前瞻預算台中僅高雄1/5，盧秀燕心酸憂捷運藍線恐再被退回。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

據審計部報告，中央前瞻預算補助地方22個縣市，總共5358億元，高雄市獲1265億元，占總經費約四分之一，台中獲約228億元。今天台中市長盧秀燕今(1)日主持市政會議表示，市府今很委婉、很委屈地說明立場，台中人口比高雄多，卻只獲約228億元，也是六都倒數第二名，「台中市人真的很委屈、很心酸」。

盧秀燕指出，高雄捷運已經有兩條，行政院又再核定補助三條，所以高雄市又拿到1265億元預算，反觀台中人口比高雄多，台中捷運只有一條綠線，第二條藍線自她上任快五年，案子來來回回不斷被中央打回，要求市府不斷修正不斷往上送，中央始終沒有同意，現在案子還在行政院，捷運藍線總經費1615億元，市府自籌經費高達939億元，這部分我們沒有問題，並依規向中央申請經費，由中央補助675億元。

盧秀燕指出，近日聽說中央又有意見，雖然捷運藍線綜合規劃已送行政院一段時間，但聽說中央最近準備找理由，再把藍線爭取補助案退回或擱置，希望這消息不正確，我們台中人拜託中央，基於公平不要退回或擱置台中藍線捷運。

有關前瞻計畫軌道建設爭取補助案，交通局指出，台中捷運藍線綜合規劃已於112年2月20獲交通部審查通過，交通部於4月18日函轉行政院續審，目前尚未通過行政院核定；而藍線興建總經費約需1615億元，由中央與地方分攤，依行政院財力等級公式估算後，中央補助675.59億元，台中市須再自行負擔939.55億元。

另外，捷運綠線延伸線可行性研究計畫總經費約355.91億元，交通局表示，計畫已於109年7月經交通部審查通過，該部於109年10月、110年9月及111年6月已三次陳報行政院審議，市府已依中央111年9月2日書面意見完成補充修正，並於112年2月24日提報中央審查，目前交通部已於112年7月25日轉陳行政院審議，行政院也尚未通過。

▲▼台中市議員江肇國。（圖／江肇國服務處提供）

▲台中市議員江肇國認為市府爭取前瞻建設不力，並列出三大缺失。（圖／資料照片）

對於盧秀燕說法，民進黨市議員江肇國在臉書上痛批，台中市府在爭取前瞻建設不力，並有種種缺失，包括未提送計畫、計畫不周延、執行不利以及軌道建設態度改變，懸而未決等，怒轟盧市府讓市民有錯誤印象，誤以為中央在卡台中。

交通局則回應，非市府爭取補助不力，而是計劃根本未獲通過，強調市府為打造完善的交通軌道建設，積極推動中捷藍線與綠線延伸計畫，兩大建設已多次送中央審查，但因為中央遲未核定通過，也就無法進一步爭取補助經費。

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