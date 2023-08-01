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大陸 大陸焦點 特派現場

「漢文帝霸陵」極罕見陪葬品出土　「大貓熊」封存2000年見天日

▲▼2000多年前漢文帝用國寶大熊貓陪葬。（圖／翻攝自影片）

▲2000多年前漢文帝用大貓熊陪葬。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

在古代葬禮中，會陪葬一些動物或者甚至人類。大陸紀錄片《中國考古》第三集顯示，大陸考古學家近日在漢文帝霸陵西側的動物殉葬坑發掘過程中，居然出土出一具大熊貓（台稱：大貓熊）的骨骼，估算有2,000多年，生前來自秦嶺北坡。

該墓葬坑位於陝西西安白鹿原。據《陝視新聞》7月31日晚報導，2000多年前的漢文帝也喜歡大熊貓，還用大熊貓陪葬。

陝西省考古研究所研究員胡松梅透露，這是一具完整的大熊貓骨骼，頭向帝陵，尾向西邊，這應該是秦嶺北坡的大熊貓，墓裡面還是首次發現。

據陸媒報導，這座古墓位於漢文帝的陵墓附近，叫做南陵，是漢文帝劉恆的母親薄太后的墓地。在這裡，考古學家們發現了大量完整的金銀器，還有一件罕見的帶有文字的器物，以及一個被稱為「地下苑囿」的地下動物園。這個地下苑囿中葬有許多珍奇的動物，其中包括大熊貓和金絲猴等「國寶級」動物的骨骼，這些骨骼非常完整。

早在2000年前，大熊貓就是非常受歡迎的動物，被養在皇家的園林中。《史記》中記載了「渭川千畝竹」，可見當時西安附近的環境非常適合大熊貓生長。

考古專家們表示，「他們從來沒有發現過這種特殊的陪葬形式，這個首次出現的動物殉葬坑可能象徵著皇家陵園中的地下動物園。這為我們深入研究西漢帝陵制度提供了非常寶貴的資料。」

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