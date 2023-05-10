陸掀追大貓熊熱潮！　萬人湧北京動物園「排隊1小時看5分鐘」

記者蔡儀潔／北京報導

大陸各地近期掀起追貓熊熱潮，曾「越獄」成功的貓熊「萌蘭」更是人氣爆棚，所住的北京動物園「五一」假期吸引逾46萬遊客。《東森新媒體ETtoday》近日實際到訪發現，大批民眾在烈日下排隊，由於人流管控，等待近1小時只能看「萌蘭」5分鐘。

▲北京動物園的貓熊館外大排長龍。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸疫情解封後，外出旅遊民眾數量激增，加上旅日大貓熊「香香」和旅美大貓熊「丫丫」陸續於2月和4月返回中國大陸，引發熱議，因此掀起追貓熊熱潮。成都大貓熊繁育研究基地「五一」假期前3天，18萬張門票售罄。

查閱「百度」數據，「大熊貓（編按：大陸稱貓熊為大熊貓）」搜索指數今年1月1日為1805，4月30日達到今年高峰至13880，暴增近8倍，過去半年按年增長56%。

▲▼ 「萌蘭」非常活潑好動 。（圖／記者蔡儀潔攝、翻攝自搜狐）

「丫丫」即將入住的北京動物園始建於1906年，每年接待遊客約600萬人次。近期貓熊館人氣最盛，「五一」假期接待遊客46.78萬人次，熱度最高的當屬網紅大貓熊「萌蘭」，牠號稱「西直門三太子」，不僅活潑好動，而且反差感十足，網友笑其「文能養鳥，武能拆監控（監視器）」。

▲ 「萌蘭」爬出圍欄。（圖／北京青年報）

「萌蘭」2021年更曾「越獄」成功，借助各種工具和矯健身手，順利翻出圍欄，現場遊客驚呼連連，最後是靠飼養員祭出美食引誘，才將其引回觀賞區內。此事火爆大陸大街小巷，還登上央視新聞。

▲園方擺出告示牌 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者近日實際到訪北京動物園，儘管「五一」假期已過，但現場依然人山人海。園方還擺出告示牌，提醒「『萌蘭』在展區出現的時間由『萌蘭』自己決定」。

▲排隊的民眾 。（圖／記者蔡儀潔攝）

儘管能否追到「萌蘭」帶有「碰運氣」成分，但絲毫不減遊客熱情。在貓熊園外就大排長龍，裡三層外三層人頭攢動；「萌蘭」館外還要再次排隊，由於人流過多園方實施控管，遊客需分批入場。

「咋人還那麼多啊...」，一名父親擔憂地抱起女兒，並不斷安撫，「很快就能看到大熊貓啦。」另一名女生則是和友人興奮討論，「丫丫」回來後就也住這裡，就住「萌蘭」旁邊。

等待近1小時後，終於能進館看萌蘭，烈日下耗盡耐心的遊客們一個個「摩拳擦掌」，當工作人員拉下布條那刻，百米衝刺般衝去卡位。

▲民眾拿起手機拍「萌蘭」。（圖／記者蔡儀潔攝）

當看到悠然吃竹子的「萌蘭」後，遊客們拿出手機喀喀猛拍。有站在後排的家長喊著「讓讓位，給孩子也看看…」；也有人乾脆在前排人的手機裡看「萌蘭」。

記者發現，動物園對「萌蘭」運動場進行改造，圍欄被加高。大約5分鐘後，現場6、7名安保人員開始清場，有幾人依依不捨還在拍照，工作人員催促「請配合工作」。

▲▼ 北京動物園內共展出9隻大貓熊 。（圖／記者蔡儀潔攝）

大貓熊人氣高漲帶動「貓熊經濟」，北京動物園內的週邊商品店買氣熱絡，主題餐廳亦出現點餐人龍。另外，四川成都大貓熊繁育研究基地「五一」期間旅遊收入超過2000萬元人民幣（約新台幣9000萬元），按年增長566%。

電商方面，「大熊貓萌蘭幼崽」話題詞3月一度登上淘寶熱搜第一，售價25元人民幣的積木月銷超過1萬單。

▲貓熊直播博主。（圖／翻攝自抖音）

另外，貓熊博主粉絲亦出現激增，其中擁有13.5萬追蹤者的「王煙花」，每天早上8時至下午6時直播「萌蘭」，觀看人數超過千人。今年3月才開始發布作品的「阿三看熊貓」，粉絲數已達6.5萬，本週獲得關注量超過5000人。

上次引起貓熊熱潮的是2022年北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」，據統計，北京冬奧會期間，共售出140萬件玩具「冰墩墩」。