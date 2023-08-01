吸毒、持毒可進外役監爽服刑！蔡清祥說明：有條件限制

▲法務部長蔡清祥說明外役監條例毒品犯問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院臨時會7月31日三讀通過《外役監條例》修正案，雖排除重大刑案犯罪者可進入外役監，但也新增毒品犯有遴選資格，引發在野黨立委批評。法務部長蔡清祥1日出面說明，強調並非所有毒品犯都可進外役監，只有單純持有吸食施用毒品者，為了幫助戒癮治療，符合一定條件下，才能進外役監。

外役監逃犯林信吾在台南殺害2名警察案件震驚社會，案發至今將近1年，但日前又傳出夜店殺警案主謀之一的「易寶宏」，竟在外役監爽快服刑。外界批評外役監遴選資格問題，而法務部也說明，早在去年9月間就已經提出《外役監條例》修正案，其中就已經排除部分重大刑事犯罪案件者。最後蔡英文總統更出面喊話，要求立法院儘速通過修正案。

《外役監條例》修正案在7月最後一日過關，排除重大刑案犯罪，但也新增許多得以進外役監的資格。其中毒品犯也可以進外役監，讓在野黨立委群起批評，「毒犯進入外役監，1個月可以放假2天回家吸毒，他戒得掉嗎？」、「外役監條例、司法制度拿回民眾的信任恐還有一段路途」。

對於立委的批評，法務部長蔡清祥1日出面回應，強調並非所有毒品犯都可以進入外役監，僅有單純持有、施用毒品者，符合一定條件下，才有機會進入外役監。「我們當初的考慮，製造、買賣、運輸（毒品），是絕對不能進入外役監，我們排除了。只有（單純）持有、吸食、施用毒品者，若符合一定的條件，才有機會進到外役監。」

蔡清祥也強調，「我們著重在（單純）持有、吸食、施用毒品者，是要幫助他們戒癮治療，所以有配套措施。至於製造、買賣、運輸毒品者，還是排除進入外役監。」「如果在外役監表現良好，可以返家探視；不過我們會嚴加監控，等到返回監所，也一定會做驗尿。若有吸毒陽性反應，也會將其送回一般監獄，並收回所有縮刑。我們是有配套措施，並非所有的毒品犯都可以進到外役監。」