教唆槍手狙殺天道盟老大　被逮還推給別人判刑15年半定讞

▲李男（1號背心者）教唆殺人，判刑定讞。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章，2021年間遭槍手蔡易昇以2槍擊斃，蔡男犯後攜槍自首，遭判刑15年定讞。但疑似因為安家費問題沒有喬好，蔡男咬出幕後指使者天鳴會會長李宗漢，李男遭逮後還推給不知名的人物，企圖卸責。最高法院1日將李男判刑15年6月定讞。

本案發生於2021年4月12日，當時60歲的林文章在住家外遭槍手蔡易昇（44歲）近距離射殺身亡，蔡男犯案後帶槍投案。檢方提起公訴後，蔡男在法院審理時，還一肩扛下所有責任，說當時沒有殺人意圖，「真的沒有要殺他只是想傷害他」，只是因為被害人當時轉身倒下後，第二槍才會取了他的性命。

檢警懷疑本案背後另有策畫者，但蔡男堅不吐實。一直到案發後半年，蔡男才供出背後指使者是天道盟天鳴會會長李宗漢。蔡男供稱，因為李男承諾給出500萬安家費，但最後卻只給出170萬元，所以才會全盤供出。蔡男最後遭判刑15年定讞，檢警則逮捕李男。

李男被捕後否認犯罪，辯稱當時是男子「戴戴」找上他，要他殺害被害人，一開始對方也只願提出200萬元，最後提高到500萬元，所以他才協助找尋槍手犯案。而蔡男犯案後，「戴戴」也拿了一個紙袋給他，他轉交給蔡男後，才知道裡面裝了170萬元現金。法院不採信李男說法，一二審均將依照「洗錢」、「教唆殺人」等罪，判刑15年6月。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。