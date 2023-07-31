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知名建商冒病父名侵吞土地　被逮辯稱無業重判10年7月定讞

▲司法，法槌，法典，正義，判決。（圖／視覺中國CFP）

▲宜蘭知名建商疑似侵占父親名下土地，遭最高法院判處10年以上重刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

在宜蘭市中心推出透天別墅「文化臻璽」的知名建商聯英建設，傳出負責人林英興竟趁著9旬老父2016年罹患重度失智症過世前，冒名申辦印鑑證明，並分16次移轉、變賣父親名下33筆土地。林男遭逮後，還向法院謊稱無業，最高法院審理後，認定林男有罪，合計宣判刑期達10年7個月定讞。

判決指出，林男的父親為宜蘭大地主，育有4子2女。至於遭判刑的林男為3子，2007年11月間中風，就罹患失語症；到了2009年底時，認知、理解及溝通能力均已受損，並有失智情形，無法正常理解與判斷事務。但林男竟趁著保管父親印章之際，自2010年初，就開始以父親名義向戶政機關申請印鑑證明，而後分16次，以買賣、贈與等方式，移轉、變賣父親名下的土地33筆。

父親過世後，家族其他成員發現林男的做法，提出告訴，檢方對林男提起公訴。法院審理時，林男否認犯罪，辯稱：父親的身體及精神狀況一直都不錯，我跟他溝通沒有問題，其中部分不動產移轉登記是我去處理的，都有經過我父親同意，相關契約書、土地登記資料文件上的印章，都是我父親授權我蓋的，因為我父親年紀大了，萬一垮了怎麼辦，而且土地本身有貸款，我們兄弟姊妹很早就不和了，如果不先過戶給我，這些土地沒有辦法處理。

林男還說：我父親中風只有我在照顧，萬一沒有這麼做他可能連飯都沒得吃，才將土地移轉。父親有一起去辦理印鑑證明，他很清楚這就是要過戶，代表他有授權給我，我們父子間的處理模式就是這樣，雖然他身體不便，講話不清楚，但他腦筋非常清楚，將不動產所有權移轉到我名下都是我父親的決定，我沒有趁他中風後，擅自將土地移轉到我名下或是賣給他人，這些都是經過我父親同意的，我沒有偽造文書。林男也說自己高中畢業後，至今無業，請求法院輕判。

對於林男的辯詞，法院一一進行調查，甚至發現檢方早在2013年林男父親過世前，就親自到林宅就訊，當時林男父親已經嚴重失智，無法理解、回答檢方的問題。此外，法院也根據林家其他成員的供詞，認定林男確實未經父親授權就侵吞土地。

一審認定林男犯下16罪，判刑1年6月，另外宣告5月刑期得易科罰金。二審改判無罪，案經撤銷發回後，更一審又改判林男全數有罪，總計宣告刑期共10年7月，其中5月得易科罰金。全案再上訴，最高法院6月底時駁回上訴，林男有罪定讞，將由檢方向法院聲請訂應執行刑。

本案定讞後傳出林男迅速脫產，將名下剩餘8棟房屋及6筆土地均設定最高限額抵押權給予友人。此外，也傳出宜蘭地院某位前法官，也捲入本案，甚至成為林男當時過戶土地的人頭之一，讓本案案情持續升溫。

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