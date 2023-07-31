修法阻外役監淪權貴天堂　在野轟綠不改「累犯但書」嘆遺憾

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院今（31日）經表決三讀修正《外役監條例》部分條文，增訂多項進入外役監的消極要件，包括故意犯罪致死、所犯是10年以上重罪、犯《貪污治罪條例》收受賄賂罪、重大刑案及重大經濟犯罪者，均不得被遴選進入外役監。不過，在野黨立委仍頻質疑，民進黨團以人數優勢否決在野黨團提案，修法未排除「累犯但書」，令人遺憾。

國民黨立委游毓蘭三讀後發言質疑，2020年執政黨主導修法，放寬累犯受刑人遴選資格，這次修法並未通過國民黨團主張的「累犯不得至外役監服刑」的提案，執政黨依舊不敢正視社會各界對於修法的疑慮，累犯者仍然可利用這個巧門在外役監「做爽監」，令人遺憾。

國民黨立委林為洲指出，這次修法「欣慰又遺憾」，欣慰的是朝野有共識重刑犯不得進入外役監，遺憾的部分則是，此次未能補上「累犯不得進入外役監」的漏洞，以及讓毒品持有者可進入外役監，「吸毒者、持有毒品者都是慣犯，經常會一直重複使用，你讓他去外役監，一個月還可以放假兩天回家吸毒，他戒得掉嗎？」

民眾黨立委邱臣遠說明，執政黨始終不願意面對先前「累犯」的修法漏洞，以人數優勢否決民眾黨團針對累犯一率排除的修正動議，執意保留這個「累犯但書」，另外其他美中不足之處是，此次修法未檢討縮刑相關規定，提醒法務部未來應持續檢討。

時代力量立委陳椒華表示，這次許多時代力量黨團的主張並沒有被採納，她肯定法務部願意將貪污犯、重大經濟犯罪排除，不過，她主張在消極資格中增加違反《廢棄物清理法》等環境犯罪，因為有權有勢規避查緝的大老闆，應該要為污染造成的危害負起責任，並繳回犯罪所得，但很遺憾地該主張並未被採納。

▲國民黨立委游毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委們拿手板表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委們拿手板表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）