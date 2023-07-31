誰不能去外役監？　一張表看懂《外役監條例》修法重點

▲外役監條例修法重點表。（圖／記者呂晏慈製表，點圖放大）

記者呂晏慈／台北報導

立法院今（31日）三讀修正《外役監條例》部分條文，增訂多項進入外役監的消極要件，包括故意犯罪致死、所犯是10年以上重罪，以及犯《貪污治罪條例》收受賄賂罪、重大經濟犯罪遭判刑7年以上有期徒刑者，均不得被遴選進入外役監。《ETtoday新聞雲》彙整修法內容，透過表格詳列各消極要件的規定。

為了避免殺警重刑犯調外役監、外役監淪為權貴天堂等爭議事件重演，此次修法特別增加多個「消極要件」，大幅增列不得遴選的情形，三讀條文規定，包括故意犯罪致死、所犯是10年以上重罪，妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及犯《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《人口販運防制法》、《兒童及少年性剝削防制條例》等特定犯罪均予以排除。

三讀條文規範的消極要件也納入多項重大經濟犯罪，包括犯《證券交易法》、《銀行法》、《金融控股公司法》、《票券金融管理法》、《信託業法》、《信用合作社法》、《保險法》、《農業金融法》、《證券投資信託及顧問法》，其最輕本刑為7年以上有期徒刑者，以及犯《貪污治罪條例》規範的利用職務機會詐取財物、公務員對職務上行為收受賄賂等罪，均不得被遴選進入外役監，不過，無犯罪所得或其屬個人犯罪所得已全部依法沒收或追徵者，不在此限。

另對原本就在規定內的《性侵害犯罪防治法》、《家庭暴力防治法》部分，新增「違反保護令罪」也不得進入外役監；對於原本規定犯《毒品危害防制條例》之罪就不得進入外役監，此次修法排除施用及持有毒品者，引發在野黨質疑。

至於其他消極要件部分，三讀條文針對現行規定作修正部分文字，包括正在執行撤銷假釋的殘餘刑期、假釋中再犯的徒刑者，另案經法院宣告合計已超過有期徒刑5年者，均不得被遴選進入外役監。

▲立法院長游錫堃宣布《外役監條例》修正通過。（圖／記者屠惠剛攝）