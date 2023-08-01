小三「嘖」一聲助理教授丟筆電砸瞎她！恐關4年先赴日發表論文

▲助理教授丟筆電，弄瞎小三女友的眼睛。此為示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

已婚的私立大學林姓助理教授，因與另名私立大學女教授小三討論股票投資問題，女友僅回了「嘖」一聲，林男竟暴怒，抓起筆電丟擲女友臉部，將她左眼幾乎砸瞎，一二審均判刑4年。林男最近因為要到日本發表論文，向高院聲請解除限制出境，高院准許林男具保25萬元，就可出國。

林男具有台大博士學歷，目前在桃園某私立大學機械系任教，他過去曾與被害女子交往多年。2016年間林男結婚娶老婆，雖然被害人想要中斷關係，但因林男獨自住在學校宿舍，仍與被害人保持交往聯繫，因此2人持續不倫關係。至於被害人則是在新北市某私立大學任教。

判決指出，案發於2021年4月間，當時2人共進晚餐後，返回被害人位在台北市的住處。凌晨12點多，林男不斷講說股票投資的事情，被害人雖然沒有興趣，但仍持續回應，最後「嘖」了一聲。沒想到林男因此暴怒，抓起地上的筆電，往被害人臉上丟去。被害人遭砸後，左眼立刻滲血，趕赴醫院後，被害人出現頭部外傷、左眼皮撕裂傷、腦震盪、左眼眶骨閉鎖性骨折、左眼球破裂鞏膜裂傷及合併視網膜剝離之傷害，經治療後左眼視能嚴重減損至僅餘光覺。被害人不滿，提出告訴，林男遭「重傷害罪」提起公訴。

法院審理時，林男否認具有傷人的故意，他辯稱「我當下認為她都已經唸到博士學位了，想法怎麼會如此偏差；之後我就生氣了，便以右手撿起她放在地上的筆電，往床墊方向丟，丟完之後不知道為什麼筆電會從我手中滑脫砸到她。」林男說丟到時他也嚇一跳，趕緊打110報警求救。一二審法院均認定有罪，將林男判刑4年，目前上訴最高法院審理中。

不過林男最近因為要到日本發表論文及學術交流，具狀向高等法院聲請解除限制出境，期間為8月3日到15日，為期近2週。高院審理後，認為林男聲請有理，准許林男具保25萬元後，就能解除限制出境。