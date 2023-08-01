杜蘇芮侵台花東受創　花蓮分署聯手稅捐機關「推寬緩措施」

▲▼花蓮分署及稅捐機關寬緩執行全攻略。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受杜蘇芮颱風影響，導致花東地區多處地區溪水暴漲、土石崩塌諸多災情，據了解，花東農業損失已超過新台幣2,600萬元，民眾生命、身體、財產均受到相當程度之損失。法務部花蓮分署與轄區相關移送機關為體恤受災民眾，即日起針對受災地區義務人採行各項寬緩執行措施。

花蓮分署表示，如義務人因本次災情造成經濟困難，無法一次繳清欠款者，可檢具相關證明文件或災損狀況照片申請分期繳納，花蓮分署將從寬受理。如已辦理分期繳納之受災義務人，亦得檢具證明文件或照片申請延長分期繳納期數。

此外，災區內義務人如已收到花蓮分署傳繳通知或執行命令，亦可提出相關證明文件或照片聯繫該分署承辦人，或利用花蓮分署官方網站首頁「線上申請」專區申請分期繳納或改期報到，花蓮分署將盡全力協助義務人度過難關。有任何問題，均可向該分署電話洽詢03-8348516。

至於在稅捐稽徵機關部分，民眾記得把握災損減免三步驟，即「拍照存證」、「檢附文件」、「申請減免」，於災害發生後30日內，向國稅局申請綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅等稅目之減免；另可向地方稅務局申請諸如地價稅、房屋稅、娛樂稅、使用牌照稅等稅目之減免。

民眾除可臨櫃、書面郵寄申請外，亦可善用財政部稅務入口網線上申請稅捐減免，快速又省時。