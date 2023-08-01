北京暴雨疏散5.2萬人「門頭溝5鎮」手機斷訊　6條河破洪水紀錄

記者林彥臣／綜合報導

受到杜蘇芮颱風的殘餘環流影響，北京持續極端強降雨已傳出災情，從29日起，就發布了最高級別的「暴雨紅色預警」。截至7月31日20時統計，北京市疏散52384人，災情最慘重的「門頭溝區」有5個鎮手機斷訊，華北地區海河流域的6條河，發生有紀錄以來最大洪水。

根據《北京青年報》報導，截至7月31日20時，全市共轉移受威脅群眾52384人，107條山區道路封閉，301處山洪溝道關閉，在建工地共停工4069項，全市所有景區、鄉村民宿全部關閉。

▲北京暴雨疏散5.2萬人。（圖／翻攝自微博／中國天氣）

《央視》報導指出，門頭溝區王平鎮、雁翅鎮、妙峰山鎮、齋堂鎮、清水鎮在內的5個鎮手機通信中斷，目前僅有應急衛星電話可聯繫，部分地區電力中斷。

▲北京門頭溝地區暴雨成災。（圖／翻攝自微博／胡錫進）



《彭湃新聞》報導指出，受強降雨影響，海河流域發生流域性大洪水，其中永定河、拒馬河、大清河、南沙河、通天河、清水河（滹沱河支流）等6條河，發生有實測記錄以來最大洪水。

▲有氣象愛好者發文表示，北京部分氣象站訊號中斷，中國氣象局證實這項消息。（圖／翻攝自微博）



中國氣象局也證實，北京大量氣象站受洪水、電力和通訊信號等因素影響，部分自動站信號中斷，另外有2個區域氣象站受到影響，相關氣象數據，還是可以透過衛星與雷達偵測取得。

北京豐臺至沙城鐵路（豐沙線）受到暴雨影響，出現列車中途停運旅客滯留的情況，部分旅客滯留時間已超過30小時，對於被困旅客，將計劃安排空投所需物資。