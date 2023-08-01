克里姆林宮：烏克蘭反攻不如預期　「浪費北約提供的武器」

▲俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu） 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，烏克蘭軍隊在過去一個月有至少2.08萬名士兵陣亡，另外有2200多件軍備損壞，包含10輛豹式主戰車。克里姆林宮抨擊，烏克蘭的反攻沒有按照計畫進行，浪費西方國家提供的數十億美元武器。

綜合外媒報導，蕭依古8月31日進行戰損報告時表示，烏克蘭軍隊在過去一個月有2萬824名士兵陣亡，還有2227件武器損毀，「包含10輛豹式主戰車、11輛美國M2布雷德利步兵戰車（M2 Bradley IFV）、40門美國M777拖曳榴砲，還有50門來自英國、美國、德國、法國和波蘭的自走砲。」

蕭依古提到，烏克蘭正拼命投入新力量來攻擊俄羅斯的陣地，但都未能取得進展。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，「北約國家向基輔政權提供的數十億美元資源，實際上是被低效率且漫無目的地使用。」

他指出，這就是烏軍採取「孤注一擲」（acts of desperation）行為的原因，例如向莫斯科金融商業區發動無人機攻擊。

莫斯科從今年7月起遭遇至少4起攻擊，莫斯科金融區同一棟摩天大樓8月30日再度遭到烏克蘭無人機攻擊，目前無人傷亡；該棟大樓集結電信部、貿易部、經濟部等俄國政府中央部門。