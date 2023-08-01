莫斯科金融大樓再遭「烏克蘭無人機」攻擊！　設有俄政府辦公部門

▲俄羅斯首都莫斯科金融商業區一棟集結政府部門的摩天大樓再度遭烏克蘭無人機襲擊，17樓外牆玻璃毀損。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

自從去年2月底俄軍針對烏克蘭發起「特殊軍事行動」以後，面臨國際經濟制裁一直是俄國商界菁英最頭痛的問題，如今隨著烏克蘭增強反攻行動攻勢、試圖讓戰爭焦點回歸俄國本土後，俄國首都莫斯科從今年7月更遭遇至少4起攻擊，莫斯科金融區同一棟摩天大樓再度遭到烏克蘭無人機攻擊，目前無人傷亡。

根據《路透社》、《俄羅斯新聞社》，當地時間7月31日早些時候，莫斯科克林姆林宮以西數英里、摩天大樓雲集的金融商業中心再度發生爆炸，是一周內第2次遭到襲擊，疑似來自烏克蘭的無人機躲過莫斯科脆弱的防空系統，成功擊中一棟集結政府各部門的摩天大樓第21樓。

BREAKING: 2 more drone strikes reported in the heart of Moscow - again in "Moskva City" elite business district. One of the explosions occurred at 00:50 on August 1st. pic.twitter.com/nZsJepH69p — Igor Sushko (@igorsushko) August 1, 2023

影片顯示，一場明亮的橘色爆炸響徹整座金融商業區，該棟摩天大樓的玻璃窗被炸飛，伴隨著震耳欲聾的爆炸聲響，玻璃、碎片、辦公文件散落在樓下人行道上，俄羅斯網路媒體集團Mash在社群平台Telegram頻道上傳總部受損的照片，某間俄國大型企業的員工透露，此次烏克蘭無人機攻擊是一個「非常可怕」的警告，「現在沒有人是安全的了！」

俄國網路企業巨擘Yandex旗下的搜尋引擎曾在該國市占率達到60%，且是目前全球第5大搜尋引擎，該企業的辦公室遍布莫斯科，為此企業建議員工應在夜間（凌晨1至清晨6時）離開辦公室，因為半夜往往會發生莫斯科遭遇襲擊的事件。

針對烏克蘭無人機襲擊事件，莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）在Telegram上表示，「烏軍一架無人機墜毀在莫斯科一棟城市摩天大樓，導致第17層樓外牆150平方公尺玻璃受損，目前並無人因此傷亡，有數架無人機飛往莫斯科，雖然有些被防空網成功攔截，不過仍有一架無人機像上次一樣，墜毀在該大樓第17層。」

現場畫面可以觀測，該架烏克蘭無人機撞上的是擁有50層樓高的IQ Quarter園區大樓，該棟大樓集結電信部、貿易部、經濟部等俄國政府中央部門。俄國國防部隨後發表聲明，指出目前共有3架無人機參與攻擊行動，其中2架在莫斯科外被擊落，另1架受俄國無線電電子戰干擾而偏離原航道，最後墜毀在莫斯科的非住宅大樓。

美媒《紐約時報》指出，烏克蘭從今年起至少派出3款無人機飛入俄羅斯領土境內，其中包括烏克蘭自製的自殺無人機UJ-22 Airborne。