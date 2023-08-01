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俄國曾同意售台「14艘潛艦」　學者揭密李登輝時代軍購秘辛

▲▼俄羅斯海軍基洛級潛艇（Kilo class），號稱是最安靜的柴電潛艇。（圖／達志影像／美聯社）

▲學者揭密，在李登輝時代，俄羅斯同意售台14艘基洛級（Kilo class）潛艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員林孝庭30日表示，前總統李登輝執政晚期，為了分散武器軍購來源，曾讓軍方與俄羅斯、白俄羅斯以及北韓秘密接觸，甚至俄羅斯當時還同意出售台灣14艘潛艦。儘管當時的國防部長唐飛對採購俄製武器態度保留，但是李登輝在一張便箋寫下「美國白宮的國安會官員，都認為他們任期很快結束，無心認真討論對台灣軍售問題的必要性，在這種情況下，我們必須加強採購意願」。

國史館與「李登輝基金會」在29日、30日兩天合辦「李登輝百年誕辰紀念新書發表暨學術討論會」。林孝庭以視訊方式出席，發表「李登輝主政時期台灣對外軍購議題再探究」。

林孝庭指出，李登輝主政時代，一改軍購集中美國的思維，開始分散武器採購來源，包括，英國、法國、德國、義大利、俄國、瑞典、阿根廷，都不時傳出軍售台灣消息，其中有虛有實。

▲▼前總統李登輝。（圖／路透）

▲前總統李登輝為了分散軍購來源，讓軍方與俄羅斯接觸。（圖／路透）

李登輝任內幾項重大軍購突破，包括海軍的「德國艦艇案」與「法國拉法葉艦案」，空軍方面則是「法國幻象機案」與「美國F-16戰機案」，打破1980年以來，美國對台軍售以近距離作戰的陸軍武器消耗品為主，維持台灣「跨不過台海中線」基本戰力的舊格局。

根據《自由時報》報導，1996年夏天，台海危機剛落幕不久，時任海軍總司令顧崇廉即密訪波蘭，洽談購買俄製基洛級（Kilo class）877型潛艦事宜，1998年6月間，俄國就透過管道向台灣表示，願意出售比877型潛艦性能更佳的636型潛艦，甚至取得俄國總統葉爾欽授權，儘管台方充分感受俄方善意，然因該採購案預算過於龐大，且作業幾無保密可能，軍方擔憂引發美、中不良反應，因而擱置。

林孝庭指出，後來陳水扁上任，因為是「少數總統」，亟需美國支持，在此情況下，台俄之間未曾曝光的軍售交易案也在扁上台後無疾而終。

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