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俄證實南部邊境「無人機墜毀」　CNN：俄烏戰爭波及俄國領土

▲▼ 一架無人機墜毀在俄羅斯羅斯托夫地區。（圖／翻攝自Telegram）

▲無人機墜毀在俄羅斯羅斯托夫地區。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科30日遭無人機夜襲後，烏克蘭總統澤倫斯基警告，戰爭正逐漸燒回俄羅斯國土。俄羅斯官員證實，俄國南部邊境地區同日晚間發生另一起無人機墜毀事件。

綜合CNN、俄羅斯衛星通訊社報導，這架無人機在當地30日晚間9時左右墜毀在俄羅斯西南部羅斯托夫州，州長戈盧別夫（Vasily Golubev）30日透過Telegram表示，這架無人機墜毀在達拉干諾夫卡村（Daraganovka），此村距離28日被飛彈殘骸波及的塔根羅格市（Taganrog）僅約15公里。

針對30日的無人機墜毀事件，州長戈盧別夫指出，有一輛汽車受損、一棟建築物屋頂及附屬建築受損，並未接獲傷亡通報，相關人員正在確認這架無人機是否來自烏克蘭。

俄烏戰爭開打迄今超過500天未停歇。俄羅斯稱，30日擊落3架企圖襲擊莫斯科的烏克蘭無人機，另外烏克蘭派出25架無人機對克里米亞設施發動攻擊，所有無人機全被俄國防空系統與電子戰系統摧毀壓制。

CNN形容，這些事件加上發生在塔根羅格市的飛彈攻擊事件，還有與烏克蘭結盟的反克里姆林宮俄羅斯武裝份子的入侵，有越來越多例子表明，俄羅斯入侵烏克蘭的影響已經波及俄國領土，無人機只是其中之一。

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