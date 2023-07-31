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川普支持度飆破50％！搖擺州民調也贏拜登　2024勝選機率大增

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）因涉嫌不當處理密件等數起案子而官司纏身，但他揚言，就算在刑事調查中被定罪，也絕對不會停下參與2024年總統選舉的腳步。事實上，根據目前共和黨內初選民調顯示，川普獲得超過50％的支持率，狠甩其他對手；就連在搖擺中的兩黨民調中，都小贏拜登1％。

根據CNN報導，川普不僅在贏得共和黨提名尚處於歷史上的強勢地位，且在勝選方面也比2016至2020年間的任何時刻都還要有贏面；他在共和黨中的全國初選民調中，拿下超過50％的支持率，也就是說，這比所有競爭對手相加起來還多。

當初聲勢最接近川普的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）民調已降至20%以下，其餘競爭者的支持度都未超過10％，這讓川普和其他候選人間的平均差距超過30個百分點。回顧過去民調，沒有候選人在落後超過30％的情況下還能逆轉贏得提名。

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

不過，對於川普來說，贏得黨內初選是一回事，因為他在過去8年中，幾乎每次都在共和黨內初選民調中領先；更令人驚訝的是，儘管大多數的美國人認為法院對川普的指控是有證據的，但馬凱特大學（Marquette University）法學院上周進行的民調顯示，現任總統拜登和川普的支持率幾乎相同，甚至在統計上，選擇川普的受訪者還多一些。

除了馬凱特大學的民調以外，美國廣播公司（ABC）和華盛頓郵報（Washington Post）合作的3次民調結果都指出，川普的支持度領先拜登，而其他民調則顯示，拜登僅微幅領先。

CNN指出，拜登和川普的支持度如此接近，其實並不該感到太驚訝，因為這兩位候選人應該是美國民調史上最不受歡迎的兩位總統候選人，選民只能選擇其一，最終的大選結果可能會落在幾個搖擺州身上。

對於民主黨來說，搖擺州的最新民調可能是一大警訊。賓州在2016年投給川普、2020年投給拜登；而位於該州的昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）在6月底的民調結果顯示，川普領先拜登1個百分點。

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