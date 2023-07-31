　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲升農業部長讚「賴清德有格局」　徐巧芯諷：速巴結其他主子

▲▼徐巧芯受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院核定農委會升格農業部後，首任部長由農委會主委陳吉仲接任，他日前與副總統賴清德一同出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會時，大讚賴清德任行政院長時的作為，稱「這才是一位總統該有的格局」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯31日就在臉書諷刺，「陳吉仲求官很急嘛，才剛當上部長的位置還沒坐熱，當然要往下一個主子身上阿諛奉承。」

徐巧芯指出，今年1月，媒體舉辦一個網路投票，請大家票選「哪個位置的首長最該換人」，時任農委會主委的陳吉仲勇奪第一。她舉例陳吉仲不受歡迎的原因，進口萊豬、石斑魚和不少水果無法銷往大陸，卻只會喊抗中保台，明明這麼顧人怨，民眾都不喜歡，民進黨依然讓農委會升格後請了這位小英男孩擔任部長。

「我以前一直不理解為什麼，現在終於看懂了」，徐巧芯表示，陳吉仲上任農業部部長以後，正事不做，第一件幹大事就是去幫忙民進黨選舉，出席總統參選人賴清德的後援會，狂拍馬屁，直接說「賴清德有總統格局」，仔細一看，陳吉仲口中的「格局」，就是升格農業部，然後自己才有部長可以當，她不禁諷刺，「吉仲果然很急，求官很急嘛，才剛當上部長的位置還沒坐熱，當然要往下一個主子身上阿諛奉承。」

對此，徐巧芯大批，國家的悲哀就是政務官只想著權力，不搭理人民，並且更高位的政治人物不懂也不願選賢與能，而是誰懂巴結誰上位。

ET快訊
快訊／台中當街砍人！女頭部多處刀傷　邊逃邊喊救命
快訊／新北國王3人離隊　連發Thank You
快訊／補齊最後拼圖！《性騷法》三讀修正　權勢性騷最重關3年
丁特吃澎湖1500元燒烤批：狗都不吃　史丹利吃一口秒吐
快訊／鋼鐵人狂「Thank You」　多人離隊
5歲男童餐廳走道狂奔　摔進滾燙湯鍋
屁孩「臭鞋放超商鮮食櫃」炫耀　遭求償100萬哭慘了
LIVE／謝典林宣布退黨！時間竟是郭台銘選的　卡努最快明發海
快訊／AI股遭血洗！　緯創、廣達帶頭跌停
卡努大轉彎！專家曝海警機率　大雨時間拉長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／賴清德憶7年前台南大地震　愛犬Luke這舉動藏洋蔥

台北前瞻預算少高雄千億　蔣萬安籲中央「公平合理」：盼錢用在刀口上

權利回復基金會通過147件申請案　賠償金額逾3.7億

快訊／補齊最後拼圖！《性騷法》三讀修正　權勢性騷最重關3年

快訊／謝典林退黨動搖藍軍士氣　王惠美溫情喊話：回來為黨打拼

民眾黨英文標語惹議推給小編？　他轟：出包就卸責沒能力擔大任

謝典林退黨！郭台銘參選恐「壓垮藍營」？　蔣萬安籲：團結挺侯友宜

無法辦理！北市曝國民黨2性騷案進度　呼籲中央修法「以符民意」

謝典林退黨「無任何黨紀處分」　國民黨相信郭台銘承諾會持續

趙春山強調非綠得整合一組　發生1前提接受「藍退白上」

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

影／賴清德憶7年前台南大地震　愛犬Luke這舉動藏洋蔥

台北前瞻預算少高雄千億　蔣萬安籲中央「公平合理」：盼錢用在刀口上

權利回復基金會通過147件申請案　賠償金額逾3.7億

快訊／補齊最後拼圖！《性騷法》三讀修正　權勢性騷最重關3年

快訊／謝典林退黨動搖藍軍士氣　王惠美溫情喊話：回來為黨打拼

民眾黨英文標語惹議推給小編？　他轟：出包就卸責沒能力擔大任

謝典林退黨！郭台銘參選恐「壓垮藍營」？　蔣萬安籲：團結挺侯友宜

無法辦理！北市曝國民黨2性騷案進度　呼籲中央修法「以符民意」

謝典林退黨「無任何黨紀處分」　國民黨相信郭台銘承諾會持續

趙春山強調非綠得整合一組　發生1前提接受「藍退白上」

Terry騙妻去開會「其實跟她看夜景」　羅美玲冷回：反正房子是我名字

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！　他爆難受：電話都不接

臨終不一定要在醫院！「居家安寧」擬放寬　患者可在家打嗎啡

阿迷趴金曲棒球夜　鐵粉金曲情歌江美琪打頭陣

快訊／鋼鐵人後場雙星獲肯定　陳又瑋、王律翔確定提前續約

「11代HONDA Civic」台灣今年配額賣光光！800輛完售　配額爭取中

天合聯盟的手提行李計算器　標示跨航轉機手提行李限額

影／賴清德憶7年前台南大地震　愛犬Luke這舉動藏洋蔥

籃籃林襄李多慧3女神夢幻同框！組新女團團名曝光　本尊親回：可以

TREASURE新歌合作「出道20年YG大前輩」！　2成員缺席活動公司發聲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

英文官網標語惹議　民眾黨將圖文下架

民眾黨官網英文標語「投白、投右」挨罵　賴香伶跑去問川普

「首位女中將」陳育琳有望接掌政戰局

快訊／謝典林退國民黨挺郭？　 謝衣鳯回應了

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

預言郭台銘參選2024腳本　媒體人分析結果：小心白忙一場

柯文哲選誰當副手？　吳子嘉：若是這人就「輸定了」

「挺郭派」謝典林早就要退國民黨？　臉書文一句日期藏玄機

賴清德看完最新民調會怕？　郭正亮曝原因：他動不了

幕後／金溥聰刀刃小雞「扮黑臉」、朱立倫白臉　拼藍白合叫牌權

子弟兵示警賴清德恐輸掉大選　綠營：本命區早鬆動

快訊／赴日3天進行「友誼之旅」　侯友宜：珍惜「緊密不可分的」台日關係

謝典林凌晨宣布退出國民黨　郭台銘說話了

更多熱門

相關新聞

首度插旗　韓國信賴之友會今成立

首度插旗　韓國信賴之友會今成立

本周末日本、韓國信賴台灣之友會陸續成立，民進黨前主席卓榮泰今（30日）代表總統參選人賴清德前往韓國，出席韓國信賴台灣之友會成立大會，他表示，民進黨第一次能夠在韓國成立支持總統候選人的後援會組織，所以他感到相當榮幸，希望大家能夠更加關注賴清德為台灣所提出的願景，最重要的是「1月13日相約台灣」投下勇敢的一票，一起決定台灣未來的關鍵命運，迎接勝利的台灣。

女性副手機率高？　黃揚明直言：總統參選人性平觀念都不及格

女性副手機率高？　黃揚明直言：總統參選人性平觀念都不及格

賴清德拋「幸福農業」3大目標

賴清德拋「幸福農業」3大目標

憶李登輝這段話　賴清德：秉持「有所作為」精神

憶李登輝這段話　賴清德：秉持「有所作為」精神

還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

關鍵字：

陳吉仲農業部賴清德徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

蔡依林前男友罕見現身！

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面