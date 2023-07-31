陳吉仲升農業部長讚「賴清德有格局」　徐巧芯諷：速巴結其他主子

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院核定農委會升格農業部後，首任部長由農委會主委陳吉仲接任，他日前與副總統賴清德一同出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會時，大讚賴清德任行政院長時的作為，稱「這才是一位總統該有的格局」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯31日就在臉書諷刺，「陳吉仲求官很急嘛，才剛當上部長的位置還沒坐熱，當然要往下一個主子身上阿諛奉承。」

徐巧芯指出，今年1月，媒體舉辦一個網路投票，請大家票選「哪個位置的首長最該換人」，時任農委會主委的陳吉仲勇奪第一。她舉例陳吉仲不受歡迎的原因，進口萊豬、石斑魚和不少水果無法銷往大陸，卻只會喊抗中保台，明明這麼顧人怨，民眾都不喜歡，民進黨依然讓農委會升格後請了這位小英男孩擔任部長。

「我以前一直不理解為什麼，現在終於看懂了」，徐巧芯表示，陳吉仲上任農業部部長以後，正事不做，第一件幹大事就是去幫忙民進黨選舉，出席總統參選人賴清德的後援會，狂拍馬屁，直接說「賴清德有總統格局」，仔細一看，陳吉仲口中的「格局」，就是升格農業部，然後自己才有部長可以當，她不禁諷刺，「吉仲果然很急，求官很急嘛，才剛當上部長的位置還沒坐熱，當然要往下一個主子身上阿諛奉承。」

對此，徐巧芯大批，國家的悲哀就是政務官只想著權力，不搭理人民，並且更高位的政治人物不懂也不願選賢與能，而是誰懂巴結誰上位。