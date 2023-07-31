嘉義水上大排半夜遭棄置廢棄物　環警聯手科技執法鎖定疑兇

▲嘉義水上大排半夜遭棄置廢棄物 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

颱風汛期將至，竟有不肖業者，載運廢棄物傾倒於大排內，想利用暴雨將廢棄物放水流，環保局於7月21日接獲民眾通報，立即派員至現場蒐證，已由棄置廢棄物中翻找出相關證據，並與警察局水上分局合作，調閱沿路監視器，已鎖定疑似行為車輛，依法嚴辦。

環保局表示，水上鄉溪洲村排水溝於7月21日及24日深夜遭棄置廢棄物共2車次，近期適逢午後熱對流雷雨頻繁，導致部分廢棄物遭沖刷而漂散至下游情形。

因擔心證物遭沖走，環保局稽查員不顧危險於大排內廢棄物翻找證物，目前已查獲相關證物，初步研判廢棄物為雲林縣某工程產出的廢棄物，透過路口監視器已鎖定疑似行為車輛，環保局及水上警分局積極查辦中，也連繫管理單位水利處將廢棄物打撈上岸，避免影響大排水質及水流安全。

環保局長張輝川表示，有鑑於北土南運情形持續不斷，近期隨機棄置廢棄物案件似乎有增加的趨勢，環保局運用科技執法，於重要交流道出口加裝AI車牌辨識系統，鎖定特種車輛及有前科車牌，只要被鎖定車輛經過該路口，系統會主動發出警訊，啟動稽查機制，達到提前預警效果。

此外，近期也增添多組遠端監即時監視系統，於重要路口及可疑場址進行監控；嘉義縣警察局各分局及派出所，將加強夜間巡邏及道路攔查，對於任何環保犯罪絕不姑息。

縣長翁章梁呼籲，不肖業者勿心存僥倖，同時也提醒鄉親，如發現可疑車輛載運土方或廢棄物進出時，可利用拍照、錄影、定位，就近向當地派出所通報或撥打公害陳情專線0800-066666、24小時報案專線05-3620808，派出所及環保局第一線人員會立即前往處理。

張輝川表示，環保局將持續與警察局加強非法棄置廢棄物第一線查緝工作，也與嘉義縣地檢署保持密切聯繫，查獲任意棄置廢棄物或未經主管機關許可，提供土地、廠房回填、堆置廢棄物等行為，巡事証溯源揪出不法集團，必將嚴辦，依廢棄物清理法第46條規定，最重可處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金，犯罪機具也會進行扣押、法拍，打擊環保犯罪絕不手軟。