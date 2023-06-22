北回歸線端午不立蛋　嘉義水上挑戰千人炒冰

▲▼ 嘉義縣水上鄉挑戰千人炒冰 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與水上鄉公所配合端午連假，今(22)日在北回二館太空教育館舉辦「千人炒冰 Super Science」，集科學、文創、產業三大元素與民眾同歡夏至，1000個炒冰名額釋出即秒殺，不少家長與孩子們共同合作，以科學之力炒出牛奶冰砂，直呼超級好玩!

▲▼ 水上鄉千人炒冰超消暑 。（圖／記者翁伊森攝）

縣府每年夏至都會在太陽館辦理館慶，去年因疫情停辦，今年與水上鄉公所攜手合作，在連假首日擴大辦理慶祝活動。邀請嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、議員江佩曄、詹琬蓁、黃惠汝、楊秀琴等人參與，與民眾一起製作冰沙。

「千人炒冰 Super Science」結合科學原理，讓現場大小朋友手捧白色保溫箱，透過組裝箱內的冰塊、食鹽、牛奶及夾鏈袋，動手搖製讓牛奶冷卻，轉換成冰涼消暑的冰沙，加入配料即完成美味剉冰，活動創下千位民眾同時炒冰的紀錄，場面壯觀。

翁章梁表示，北回二館太空教育館是全國首創以太空為主題的教育館，可讓小朋友近距接觸科學，今日的炒冰就是一場非常有趣的實驗。除了來太空館外，還能到東石吃鮮蚵，到山上走優美步道，嘉義縣從山到海都非常好玩，鄉親趁著連假期間一定要來嘉義走走。

▲嘉義水上鄉千人炒冰現場市集。（圖／記者翁伊森攝）



林緗亭說，北迴太陽館在20年前挑戰過千人立蛋，鑑於當時活動非常有趣，今年延伸成千人炒冰挑戰，報名狀況超乎想像踴躍，非常感謝鄉親支持。目前太空館前的共融遊具正在施工中，未來將增加遮陽設施及戶外廁所，完工後請家長們一定要帶著孩子們來遊玩。

除了炒冰活動與文創市集外，活動搭配科學月系列活動，民眾可進入國立臺灣科學教育館巡迴車，參觀豐富科學展示及互動展覽，嘉義縣許多學校也設立科學闖關站，讓民眾親手參與實驗，