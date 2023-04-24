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快訊／嘉義3死慘劇解剖結果曝　一刀割喉奪兒命...父墜樓斷頸亡

▲▼ 嘉義水上人倫命案，3死1重傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義水上人倫命案，3死1重傷，相驗結果出爐。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義水上日前發生父殺妻小3人再輕生的人倫慘案，24日經法醫解剖，確認38歲吳姓男子及30歲妻子及10歲大兒子死因。對於凶嫌吳姓男子確切死因為墜樓，致命傷在主要在腦部創傷，頸椎有骨折。至於吳男是否有使用藥物迷昏妻子與兩名小孩，檢方表示有採驗檢體，尚待法醫研究所毒物組確認，最後才會有法醫師的解剖鑑定報告。

檢方表示，法醫相驗後證實被害林女，全身超過14刀，致命傷在左胸及左頸。左胸刀傷切入左上肺葉導致血胸，及左頸切入氣管。被害10歲大兒子一刀致命傷在左頸切入氣管，至於動手行兇的吳男原先已左、右手腕及左、右頸部，有自殘銳器傷外觀判定，但因犯後從自家二樓跳下，最終經法醫解剖，判定致命傷在腦部創傷，頸椎有骨折並非左、右手腕及頸部因自殘被銳器所傷。

回顧此案，吳男懷疑妻子外遇，21日凌晨在隔壁工作室工作到半夜準備回家，發現門窗被妻子鎖住，讓他有家歸不得，氣得爬梯進到家中後，與妻子發生爭執，一氣之下痛下殺手，再持刀砍殺10歲、7歲兒子，接著持刀自傷後跳樓身亡。警消到場後剩小兒子還有意識，緊急送往醫院救治，目前人在加護病房觀察中。

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