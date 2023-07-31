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大陸 大陸焦點 特派現場

高溫70°C！4人穿越羅布泊「地獄沙漠」慘死　烤成焦屍畫面曝

4人非法穿越羅布泊「地獄沙漠」慘死，被烤成焦屍影片曝光。（翻自微博+《51吃瓜網》）

▲4人非法穿越羅布泊「地獄沙漠」，3人慘死、1人失蹤。（翻自微博+《51吃瓜網》）

圖文／鏡週刊

大陸新疆若羌縣的羅布泊由於擁有極端氣候、環境惡劣，又被當地人稱為「死亡之海」、「地獄沙漠」。近日當地警方證實，有4人疑似組團非法穿越羅布泊，結果發生意外，導致3人慘死、1人失蹤，但相信失蹤者凶多吉少。

大陸若羌縣公安局發布消息指出，這個自駕車隊於本（7）月22日出發，但未獲批准即自行穿越保護區。該車隊於26日失聯，車上共有4人，警方獲報後隨即展開搜索，並於27日發現3人，但都已無生命跡象，剩下1人失蹤，但相信凶多吉少。

搜索人員發現一具遺體。（翻自微博+《51吃瓜網》）

▲搜索人員發現遺體。（翻自微博+《51吃瓜網》）

遺體都已呈現燒焦曬乾的恐怖狀態。（翻自微博+《51吃瓜網》）

▲遺體都已呈現燒焦曬乾的恐怖狀態。（翻自微博+《51吃瓜網》）

搜索人員發現疑似是車隊的車輛。（翻自微博+《51吃瓜網》）

▲搜索人員發現疑似是車隊的車輛。（翻自微博+《51吃瓜網》）

這兩日在微博等大陸論壇間，也陸續轉傳羅布泊事件的相關影像，可見搜索團隊於沙漠中找到幾具遺體，但都已經呈現被烤焦、曬乾等恐怖狀態。業內人士稱，新疆羅布泊國家級野駱駝自然保護區夏季高溫，地表最高溫度可達70°C左右。網友研判，該車隊可能在途中車子拋錨，想要對外求救，但衛星電話在羅布泊沙漠中根本不通，所以只好下車，試圖徒步找救援機會，另外這群人的飲用水可能沒有準備充足，最後導致悲劇發生。

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