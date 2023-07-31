　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

盤點大陸四4大無人區「暗藏殺機」　進去容易出來難！

羅布泊西北邊的樓蘭遺址如今卻是生命禁區，方圓數百公里荒無人煙。（圖／翻攝自新疆若羌縣官網）

▲羅布泊無人區。（圖／翻攝自新疆若羌縣官網）

記者林郁婷／綜合報導

大陸一個自駕車隊近日進入新疆羅布泊無人區後，一車4人失聯，如今只找到3具屍體，仍有一人失蹤。這件事也讓大眾重新關注起大陸的「四大無人區」，截至目前為止，已有許多人在裡面喪命，甚至連屍體都沒找到，每個無人區都各自暗藏著危險殺機。

據《上游新聞》報導，警方28日發布通報，內容提到，一自駕車隊22日從敦煌市出發，想挑戰羅布泊無人區，在未經批准情況下穿越「若羌境內野駱駝自然保護區」，造成一車4人失聯，27日找到失蹤車輛，其中3人已不幸死亡，仍有一人下落不明。

大陸一直有著「四大無人區」的說法，新疆羅布泊無人區就是其一，地理位置在塔里木盆地東部及若羌縣北部，是世界上有名的乾旱之地，海拔約780公尺，早期因為沒有人在這裡活動，被選為原子彈、氫彈的試爆地點，羅布泊乾涸後，就變得和塔克拉瑪干沙漠一樣，氣候乾旱且到處寸草不生，因此又被稱為「死亡之海」。

大陸生物學家彭加木與探險家余純順都是命喪於此。曾經成功走過羅布泊無人區的大陸戶外達人羅煜表示，危險主要來自兩方面，一是沙塵暴，容易讓人迷失方向，二是流沙，車子一旦陷進去，就只能等待別人來救援，野生動物則是不太常見，「羅布泊除了戈壁就是荒漠，除了野駱駝外，很少能見到動物」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲羅煜。（圖／翻攝自橙柿互動）

羅煜進一步指出，羅布泊無人區內還有許多無法預測的意外，像是車子中途出問題的話，必須找陰涼地方躲太陽，否則容易脫水死亡，「這些年，去羅布泊自駕游的人多了，對大自然沒有敬畏心，也出了一些事情，可能也是因為這些原因，後來羅布泊就禁止進入了」。

第二是西藏羌塘無人區，位於西藏那曲地區和阿里地區，為大陸海拔最高、面積最大的自然保護區，也是徒步最危險的路線之一，有「生命禁區」的稱號。無人區內擁有30多種被列為國家重點保護的野生動物，如藏羚羊、野犛牛、雪豹、藏野驢、藏原羚、黑頸鶴等等，因此吸引很多人前往，想一探究竟。

騎行界專家李聰明2014年10月4日從西藏日土縣界山達坂出發，預計穿越羌塘無人區到可可西里無人區的沱沱河，然而這天之後他就再也沒有任何消息，直到今日；拉薩旅遊圈中的達人劉銀川2017年10月23日也徒步進入羌塘無人區，原本計畫用60天走完全程，但是過了3個月都沒有再出現。

探險家楊柳松是一位成功走完羌塘無人區的幸運者，他曾在書中寫道「事實上，走出荒原沒有想像的幸福感，或是什麼成就感，甚至有一種輕度的抑鬱和迷茫」。

第三是青海可可西里無人區，同樣被視為「生命禁區」，位於青海省玉樹藏族自治州西部，總面積450萬公頃，平均海拔4600公尺以上，氣候乾燥寒冷，並且嚴重缺氧和淡水，自然環境凶險，隨時都可能面臨缺氧、迷路、車子陷進沼澤等生命威脅。

青海格爾木市公安局曾於2020年發布通報，禁止團體或個人隨意前往玉樹州可可西里自然保護區，從事旅遊、探險或非法穿越，出租車及私家車都需要先到公安機關備案。

這則情況通報發布前，有2名年輕人獨自進入可可西里後死亡。四川女大生黃雨濛到青海旅遊，失聯17天，最後在無人區找到遺體，她的家屬透露，她先在格爾木市內叫了一輛計程車，隨後獨自進入可可西里，沒有返回，還曾向司機表示帶了帳篷要住下來。

▲女大生遺骸於無人區找到。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲四川女大生黃雨濛。（圖／翻攝自紅星新聞）

另一位來自河南洛陽的李凱洋，2020年3月辭職後，開始騎單車旅行，他曾在7月曬出在可可西里的照片，之後就沒有了消息，最後也被官方證實已經離世。

最後為新疆阿爾金無人區，位於阿爾金山南部，是一個四周被高山環繞的封閉性盆地，氣候寒冷，乾旱多風，其中的那陵格勒山谷又被稱為「死亡谷」，就連當地牧民也不會進入山谷放牧，曾經有人進山谷追尋羊群沒有回來，被發現時已經死亡，但是衣衫完整，沒有任何外傷，至今死因成謎。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲阿爾金無人區容易出現沼澤。（圖／翻攝自青瞳視角）

另外，阿爾金無人區還流傳多詭異傳聞，像是大雨過後，谷地裡就會到處是野生動物的屍體，旁邊還有燒焦的灰土，也會聽見谷內傳出獵人和挖金者的哭嚎。

據了解，那棱格勒山谷中含有磁性極強的岩石，越靠近谷底磁性越強，指南針、電話及手機網絡在這裡都無法使用，山谷上空也因獨特地形，容易形成帶電雲層，兩者相互作用後，產生雷電現象，移動中和高聳的物體經常遭受雷擊；山谷裡的凍土層融化，會形成沼澤，人畜一旦陷入，就會憑空消失。

ET快訊
快訊／台中當街砍人！女頭部多處刀傷　邊逃邊喊救命
快訊／新北國王3人離隊　連發Thank You
快訊／補齊最後拼圖！《性騷法》三讀修正　權勢性騷最重關3年
丁特吃澎湖1500元燒烤批：狗都不吃　史丹利吃一口秒吐
快訊／鋼鐵人狂「Thank You」　多人離隊
5歲男童餐廳走道狂奔　摔進滾燙湯鍋
屁孩「臭鞋放超商鮮食櫃」炫耀　遭求償100萬哭慘了
LIVE／謝典林宣布退黨！時間竟是郭台銘選的　卡努最快明發海
快訊／AI股遭血洗！　緯創、廣達帶頭跌停
卡努大轉彎！專家曝海警機率　大雨時間拉長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「杜蘇芮」殘餘環流北上　陸持續發布「暴雨紅色預警」

盤點大陸四4大無人區「暗藏殺機」　進去容易出來難！

香港西貢鯨魚「翻肚」身亡　生前兩周遭觀光船「天天圍觀」

救內需　陸推出「恢復和擴大消費」20條

恐怖公公懷疑媳婦亂花錢　竟一腳「踹爆脾臟」致重傷二級

苗條應召女落網「真實性別是男的」！當晚已有3人「男上加男」

陸最美逃犯「舊照神似林青霞」！逃亡24年驚人現況曝

景區拒絕避雨「反勸換位思考」　引爆遊客怒火：你來站外面試試

看好中國股市　高盛：「戰術性反彈窗口」已打開

主人呼喚拿衛生紙　柴犬「3進廁所」後淡定轉身：就是不給妳！

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

「杜蘇芮」殘餘環流北上　陸持續發布「暴雨紅色預警」

盤點大陸四4大無人區「暗藏殺機」　進去容易出來難！

香港西貢鯨魚「翻肚」身亡　生前兩周遭觀光船「天天圍觀」

救內需　陸推出「恢復和擴大消費」20條

恐怖公公懷疑媳婦亂花錢　竟一腳「踹爆脾臟」致重傷二級

苗條應召女落網「真實性別是男的」！當晚已有3人「男上加男」

陸最美逃犯「舊照神似林青霞」！逃亡24年驚人現況曝

景區拒絕避雨「反勸換位思考」　引爆遊客怒火：你來站外面試試

看好中國股市　高盛：「戰術性反彈窗口」已打開

主人呼喚拿衛生紙　柴犬「3進廁所」後淡定轉身：就是不給妳！

臨終不一定要在醫院！「居家安寧」擬放寬　患者可在家打嗎啡

阿迷趴金曲棒球夜　鐵粉金曲情歌江美琪打頭陣

快訊／鋼鐵人後場雙星獲肯定　陳又瑋、王律翔確定提前續約

「11代HONDA Civic」台灣今年配額賣光光！800輛完售　配額爭取中

天合聯盟的手提行李計算器　標示跨航轉機手提行李限額

影／賴清德憶7年前台南大地震　愛犬Luke這舉動藏洋蔥

籃籃林襄李多慧3女神夢幻同框！組新女團團名曝光　本尊親回：可以

TREASURE新歌合作「出道20年YG大前輩」！　2成員缺席活動公司發聲

乳癌篩檢異常不能拖　早篩早發現早治療！避免「自己嚇自己」

AI股熄火　專家：短線漲多拉回觀察幾天找買點

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

大陸熱門新聞

苗條應召女性別竟是男的！當晚3人男上加男

恐怖公公懷疑媳婦亂花錢　竟一腳踹爆脾臟

陸最美逃犯「逃亡24年」現況曝！

主人呼喚拿紙　柴犬「3進廁所」後轉身：就是不給！

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

景區拒避雨「反勸換位思考」　遊客怒：你站外面試試

陸女大生錄取名校！起床通知書被撕爛

短裙妹當街「狂賞19巴掌」！男子仍緊抓手不放

救內需　陸推出「恢復和擴大消費」20條

高盛：中國股市「戰術性反彈窗口」已打開

戈壁建玻璃溫室「沙漠變黃金」

他疑妻出軌「脫衣抽打」　警：夫妻正常爭執

3女灌醉帥同事帶走性侵！真相逆轉

沙漠裝萬面反光鏡　敦煌塔柱「集熱發電」

更多熱門

相關新聞

新疆垃圾問題引關注　相比前兩年已減少

新疆垃圾問題引關注　相比前兩年已減少

大陸網友近日在社群平台上發文稱，自駕旅行經過新疆維吾爾自治區獨庫公路時，發現路邊丟棄塑膠袋、塑膠瓶等垃圾，破壞原本美麗的風景。對於亂丟垃圾一事，當地工作人員回應稱，已經增設垃圾桶的數量以及清潔次數，和前兩年相比，今（2023）年的垃圾少多了。

陸旅遊網紅獨自挑戰天山東段最高峰失聯遇難 牧民撈屍確認身份

陸旅遊網紅獨自挑戰天山東段最高峰失聯遇難 牧民撈屍確認身份

跟奴才自駕遊新疆1個月　拉拉曬成阿金

跟奴才自駕遊新疆1個月　拉拉曬成阿金

涉及「強迫勞動」 2間陸企被美國新列入「禁止進口」名單

涉及「強迫勞動」 2間陸企被美國新列入「禁止進口」名單

野狼落水瀕死被救！野放時「頻回頭」感謝...網讚嘆

野狼落水瀕死被救！野放時「頻回頭」感謝...網讚嘆

關鍵字：

新疆羅布泊無人區羌塘可可西里

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

蔡依林前男友罕見現身！

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面