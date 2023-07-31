盤點大陸四4大無人區「暗藏殺機」　進去容易出來難！

▲羅布泊無人區。（圖／翻攝自新疆若羌縣官網）



記者林郁婷／綜合報導

大陸一個自駕車隊近日進入新疆羅布泊無人區後，一車4人失聯，如今只找到3具屍體，仍有一人失蹤。這件事也讓大眾重新關注起大陸的「四大無人區」，截至目前為止，已有許多人在裡面喪命，甚至連屍體都沒找到，每個無人區都各自暗藏著危險殺機。

據《上游新聞》報導，警方28日發布通報，內容提到，一自駕車隊22日從敦煌市出發，想挑戰羅布泊無人區，在未經批准情況下穿越「若羌境內野駱駝自然保護區」，造成一車4人失聯，27日找到失蹤車輛，其中3人已不幸死亡，仍有一人下落不明。

大陸一直有著「四大無人區」的說法，新疆羅布泊無人區就是其一，地理位置在塔里木盆地東部及若羌縣北部，是世界上有名的乾旱之地，海拔約780公尺，早期因為沒有人在這裡活動，被選為原子彈、氫彈的試爆地點，羅布泊乾涸後，就變得和塔克拉瑪干沙漠一樣，氣候乾旱且到處寸草不生，因此又被稱為「死亡之海」。

大陸生物學家彭加木與探險家余純順都是命喪於此。曾經成功走過羅布泊無人區的大陸戶外達人羅煜表示，危險主要來自兩方面，一是沙塵暴，容易讓人迷失方向，二是流沙，車子一旦陷進去，就只能等待別人來救援，野生動物則是不太常見，「羅布泊除了戈壁就是荒漠，除了野駱駝外，很少能見到動物」。

▲羅煜。（圖／翻攝自橙柿互動）



羅煜進一步指出，羅布泊無人區內還有許多無法預測的意外，像是車子中途出問題的話，必須找陰涼地方躲太陽，否則容易脫水死亡，「這些年，去羅布泊自駕游的人多了，對大自然沒有敬畏心，也出了一些事情，可能也是因為這些原因，後來羅布泊就禁止進入了」。

第二是西藏羌塘無人區，位於西藏那曲地區和阿里地區，為大陸海拔最高、面積最大的自然保護區，也是徒步最危險的路線之一，有「生命禁區」的稱號。無人區內擁有30多種被列為國家重點保護的野生動物，如藏羚羊、野犛牛、雪豹、藏野驢、藏原羚、黑頸鶴等等，因此吸引很多人前往，想一探究竟。

騎行界專家李聰明2014年10月4日從西藏日土縣界山達坂出發，預計穿越羌塘無人區到可可西里無人區的沱沱河，然而這天之後他就再也沒有任何消息，直到今日；拉薩旅遊圈中的達人劉銀川2017年10月23日也徒步進入羌塘無人區，原本計畫用60天走完全程，但是過了3個月都沒有再出現。

探險家楊柳松是一位成功走完羌塘無人區的幸運者，他曾在書中寫道「事實上，走出荒原沒有想像的幸福感，或是什麼成就感，甚至有一種輕度的抑鬱和迷茫」。

第三是青海可可西里無人區，同樣被視為「生命禁區」，位於青海省玉樹藏族自治州西部，總面積450萬公頃，平均海拔4600公尺以上，氣候乾燥寒冷，並且嚴重缺氧和淡水，自然環境凶險，隨時都可能面臨缺氧、迷路、車子陷進沼澤等生命威脅。

青海格爾木市公安局曾於2020年發布通報，禁止團體或個人隨意前往玉樹州可可西里自然保護區，從事旅遊、探險或非法穿越，出租車及私家車都需要先到公安機關備案。

這則情況通報發布前，有2名年輕人獨自進入可可西里後死亡。四川女大生黃雨濛到青海旅遊，失聯17天，最後在無人區找到遺體，她的家屬透露，她先在格爾木市內叫了一輛計程車，隨後獨自進入可可西里，沒有返回，還曾向司機表示帶了帳篷要住下來。

▲四川女大生黃雨濛。（圖／翻攝自紅星新聞）



另一位來自河南洛陽的李凱洋，2020年3月辭職後，開始騎單車旅行，他曾在7月曬出在可可西里的照片，之後就沒有了消息，最後也被官方證實已經離世。

最後為新疆阿爾金無人區，位於阿爾金山南部，是一個四周被高山環繞的封閉性盆地，氣候寒冷，乾旱多風，其中的那陵格勒山谷又被稱為「死亡谷」，就連當地牧民也不會進入山谷放牧，曾經有人進山谷追尋羊群沒有回來，被發現時已經死亡，但是衣衫完整，沒有任何外傷，至今死因成謎。

▲阿爾金無人區容易出現沼澤。（圖／翻攝自青瞳視角）



另外，阿爾金無人區還流傳多詭異傳聞，像是大雨過後，谷地裡就會到處是野生動物的屍體，旁邊還有燒焦的灰土，也會聽見谷內傳出獵人和挖金者的哭嚎。

據了解，那棱格勒山谷中含有磁性極強的岩石，越靠近谷底磁性越強，指南針、電話及手機網絡在這裡都無法使用，山谷上空也因獨特地形，容易形成帶電雲層，兩者相互作用後，產生雷電現象，移動中和高聳的物體經常遭受雷擊；山谷裡的凍土層融化，會形成沼澤，人畜一旦陷入，就會憑空消失。