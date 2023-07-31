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介入楊德昌婚姻扶正　彭鎧立掏空成龍免賠原因曝

已故導演楊德昌（左）在自己的電影《一一》與鋼琴家妻子彭鎧立（右）同台演出。（翻攝《一一》電影）

▲已故導演楊德昌（左）在自己的電影《一一》與鋼琴家妻子彭鎧立（右）同台演出。

圖文／鏡週刊

曾執導《牯嶺街少年殺人事件》走紅的名導演楊德昌今年逝世滿16年，國家電影中心與台北市立美術館目前正舉辦「一一重構：楊德昌」回顧展，本月21日由遺孀彭鎧立擔任首席顧問出席致詞，影視界人士看到後驚呼：「她不是通緝犯嗎？」引發熱議。

本刊調查，彭鎧立遭控以胞弟等7個人頭，在楊德昌與港星成龍等人合開的鎧甲娛樂公司，透過會計張慧玉協助，詐領薪水千餘萬元，她在楊德昌過世前即遭通緝、逃亡美國，12年後彭鎧立回台歸案，因逾10年追訴時效，已獲不起訴。

張慧玉到案後認罪，坦承是依彭鎧立指示，讓彭的胞弟彭鎧帝等7人在鎧甲娛樂領薪水，事實上這7人並沒有在鎧甲娛樂公司上班，鎧甲娛樂認為彭鎧立涉掏空公司逾千萬元，後來彭的胞弟等人吐回不法所得共300餘萬元，公司要求彭鎧立賠償後續損失，並聲請假扣押，查封彭鎧立在台灣的相關資產。

彭鎧立遭求償雖未到庭，但因事證明確，台北地院2011年7月以被告未到庭辯論，判她應賠償鎧甲娛樂813萬餘元，她也沒回台提上訴而告確定，但她在台資產只被查封255萬餘元，鎧甲娛樂無法追回全部受損的金額，在創辦人楊德昌過世後，相關業務即慢慢停擺，又因遭掏空與市場環境等因素，在2020年清算解散完畢，公司已消失，無法再對彭鎧立追償。

本刊調查，彭鎧立2005年被查出在丈夫楊德昌與成龍等人合資的鎧甲娛樂公司報假帳，詐領逾千萬元遭台北地檢署通緝，民事官司另被台北地院判賠800多萬元。

1985年，楊德昌因拍攝《青梅竹馬》與聲勢如日中天的歌后蔡琴相戀，1年後二人結婚，經過10年，楊德昌認識鋼琴家彭鎧立後，與蔡琴離婚再娶小10幾歲的彭為妻。當時蔡琴曾說與楊10年無性生活，楊與彭結婚後成立鎧甲公司，原本前景看好，但2006年發生彭詐領薪資遭通緝，隔年楊也因病驟逝，鎧甲娛樂後來停業清算，成為不少電影界人士心中永遠的痛。

彭鎧立逃亡美國前，前副總統連戰的好友朱婉清2000年任央廣台長時，被查出挪用公款139萬元整修私宅、繳納黨費、校友會費等，獲檢方以50萬元交保後，隨即從地檢署直奔機場搭機潛逃美國10多年，逾時效後回國獲不起訴。5年後，彭鎧立也在涉案後逃往美國12年，直到通緝期滿才回國，當年她是事先知道要被查辦而潛逃，或是剛好出國？至今仍是個謎。

去年楊德昌過世15年時，台北市立美術館館長王俊傑，與時任國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚和彭鎧立簽約，將楊德昌一萬多張未曾公開的電影文物寄存於國家影視聽中心，包括手稿、筆記、企劃、劇本、書信、文件、影音、道具等，今年舉辦回顧展，逃亡多年的彭鎧立高調現身，因此引發熱議，也勾起許多人心中的痛。


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