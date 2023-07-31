A成龍的錢！一家7口全當人頭　揭楊德昌遺孀五鬼搬運法

▲名導演楊德昌過世16週年，北美館正舉辦「一一重構：楊德昌」回顧展。



圖文／鏡週刊

「我代表楊導演的家人，跟大家說很真摯、很真誠的感謝！」已故金馬獎名導演楊德昌的遺孀、鋼琴家彭鎧立，7月21日在「一一重構：楊德昌」回顧展開幕致詞，感謝大家對楊德昌的懷念，但是看到她出現的影視界人士無不驚呼：「她是通緝犯，怎麼敢這麼大方亮相？」而在現場引發議論。

彭鎧立原本是鎧甲娛樂的總經理，被控利用弟弟彭鎧帝及姪子等7人當人頭，指示鎧甲娛樂會計張慧玉向公司詐領薪資，並以媽媽黃惠玉的大易公司名義，與鎧甲娛樂進行假交易，虛開發票向鎧甲娛樂公司套現，掏空公司共1,163萬餘元。

▼名導演楊德昌遺孀彭鎧立日前在「一一重構：楊德昌」回顧展致辭，她曾遭通緝的事在電影界引議論。



2006年，鎧甲公司向台北地檢署控告彭鎧立及會計張慧玉，涉及詐欺及違反《商業會計法》等罪，並向台北地院提民事訴訟對彭鎧立求償。台北地檢署發現彭鎧立早在2005年12月就已離開台灣，認定她犯行明確，對她發布通緝，並將會計張慧玉起訴。

楊德昌2006年6月，因癌症在美國過世，當時他與妻子彭鎧立已移居美國多年，楊過世時，彭已是通緝犯，因當時楊德昌告別式在美國舉行，並安葬在美國，大家並不知道彭鎧立涉掏空丈夫楊德昌與成龍名人投資成立方鎧甲娛樂而遭通緝的事。



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