　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

A成龍的錢！一家7口全當人頭　揭楊德昌遺孀彭鎧立五鬼搬運法

名導演楊德昌過世16週年，北美館正舉辦「一一重構：楊德昌」回顧展。

▲名導演楊德昌過世16週年，北美館正舉辦「一一重構：楊德昌」回顧展。

圖文／鏡週刊

「我代表楊導演的家人，跟大家說很真摯、很真誠的感謝！」已故金馬獎名導演楊德昌的遺孀、鋼琴家彭鎧立，7月21日在「一一重構：楊德昌」回顧展開幕致詞，感謝大家對楊德昌的懷念，但是看到她出現的影視界人士無不驚呼：「她是通緝犯，怎麼敢這麼大方亮相？」而在現場引發議論。

彭鎧立原本是鎧甲娛樂的總經理，被控利用弟弟彭鎧帝及姪子等7人當人頭，指示鎧甲娛樂會計張慧玉向公司詐領薪資，並以媽媽黃惠玉的大易公司名義，與鎧甲娛樂進行假交易，虛開發票向鎧甲娛樂公司套現，掏空公司共1,163萬餘元。

▼名導演楊德昌遺孀彭鎧立日前在「一一重構：楊德昌」回顧展致辭，她曾遭通緝的事在電影界引議論。

名導演楊德昌遺孀彭鎧立日前在「一一重構：楊德昌」回顧展致辭，她曾遭通緝的事在電影界引議論。

2006年，鎧甲公司向台北地檢署控告彭鎧立及會計張慧玉，涉及詐欺及違反《商業會計法》等罪，並向台北地院提民事訴訟對彭鎧立求償。台北地檢署發現彭鎧立早在2005年12月就已離開台灣，認定她犯行明確，對她發布通緝，並將會計張慧玉起訴。

楊德昌2006年6月，因癌症在美國過世，當時他與妻子彭鎧立已移居美國多年，楊過世時，彭已是通緝犯，因當時楊德昌告別式在美國舉行，並安葬在美國，大家並不知道彭鎧立涉掏空丈夫楊德昌與成龍名人投資成立方鎧甲娛樂而遭通緝的事。

更多鏡週刊報導
【全文】涉掏空遭通緝　逃亡12年躲追訴　楊德昌遺孀彭鎧立現身影展惹議
【彭鎧立爽躲通緝2】彭鎧立爽躲美國風光返台　悲情會計沒拿錢還判有罪
【彭鎧立爽躲通緝3】介入楊德昌婚姻扶正　彭鎧立掏空免賠原因曝光

ET快訊
三所大學明起停招！　1120名學生需安置
A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼
朱海君有動作了？　小紅老師嗆爆NONO揭官司進度
羅志祥成功要件「就是不要臉」　網揭低谷爬起2關鍵：越踩越強
卡努變數增　「在台灣北方卡太久，對中南部非好事」
334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳
重機騎士「麗寶賽車場」賽道體驗　轉彎自撞牆壁身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

A成龍的錢！一家7口全當人頭　揭楊德昌遺孀五鬼搬運法

快訊／文山區凌晨火警「連燒3戶」！婦驚：聽霹啪聲以為是打小孩

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

控音樂家妻「頭靠頭擁抱」外遇富商　夫提1件事逆轉獲賠30萬

北市信義區隨機砍人影片曝光！23秒追砍4騎士　醉男被逮稱不記得

北市信義區「隨機砍人」3騎士中刀送醫　男嫌深夜遭收押

砂石車兄弟暴打貨車父子！他怒抄「電鋸」臉色猙獰　2分鐘片超驚悚

快訊／北市民宅深夜起火！居民逃命只穿內褲衝下樓　上半身燻黑

快訊／重機騎士「麗寶賽車場」賽道體驗　轉彎自撞牆壁身亡

快訊／台北大學更換電力設備　工人誤觸高壓電雙手灼傷

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

周華健任《好聲音》導師回味經典　敬潘瑋柏.薛之謙.Henry代表作

A成龍的錢！一家7口全當人頭　揭楊德昌遺孀五鬼搬運法

快訊／文山區凌晨火警「連燒3戶」！婦驚：聽霹啪聲以為是打小孩

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

控音樂家妻「頭靠頭擁抱」外遇富商　夫提1件事逆轉獲賠30萬

北市信義區隨機砍人影片曝光！23秒追砍4騎士　醉男被逮稱不記得

北市信義區「隨機砍人」3騎士中刀送醫　男嫌深夜遭收押

砂石車兄弟暴打貨車父子！他怒抄「電鋸」臉色猙獰　2分鐘片超驚悚

快訊／北市民宅深夜起火！居民逃命只穿內褲衝下樓　上半身燻黑

快訊／重機騎士「麗寶賽車場」賽道體驗　轉彎自撞牆壁身亡

快訊／台北大學更換電力設備　工人誤觸高壓電雙手灼傷

假的！民眾收「水費欠繳將停水」簡訊　台水急澄清

瘋電影／奧本海默　原子彈之父的現世報

睡不著「一直看時間」更慘！醫激推5方法　好眠到天亮

台南永康區男子坐6樓女兒牆欲尋短　消防人員冒險搶救

iPhone 15 Pro爆12大亮點　台積電A17晶片助陣

基輔宣布開始與華府諮商　加入北約前提供安全擔保

失智預防調整作息生活習慣　有效延緩退化速度

私校倒閉潮「校地成肥肉」　教團籲快修法：落實公平的「公私併」

普丁心腹：烏軍若反攻成功　俄將無可避免動用核武

賣擱卡！無聲掛斷、騷擾、酒空誤撥　南投119單日47%無故撥打

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

賓士攔停小牛原因曝！竟是妻被載走

信義區砍人影片曝！男23秒追砍4騎士

北市民宅深夜起火　居民穿內褲逃命

兄弟暴打貨車父子　他怒抄電鋸反擊

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

即／花蓮台9線恐怖車禍！重機騎士臟器外露亡

北市信義區隨機砍人3傷　男嫌深夜遭收押

剛起步慘遭撞噴　屏東男頭部重創亡

飯局妹搶客+高稅金　酒店業面臨危機

他爆料警專遭網軍圍剿　弟被3長官「鎖小房間」逼供

色房東性侵8歲女童！花19萬買她妹妹　

更多熱門

相關新聞

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

曾執導《牯嶺街少年殺人事件》走紅的名導演楊德昌今年逝世滿16年，國家電影中心與台北市立美術館目前正舉辦「一一重構：楊德昌」回顧展，本月21日由遺孀彭鎧立擔任首席顧問出席致詞，影視界人士看到後驚呼：「她不是通緝犯嗎？」引發熱議。

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：排休了

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：排休了

台中最美獨立書店「羅布森書蟲房」今熄燈！

台中最美獨立書店「羅布森書蟲房」今熄燈！

AAA男偶像出櫃　諧星黃腔揶揄「原來是anal的A」被轟爆

AAA男偶像出櫃　諧星黃腔揶揄「原來是anal的A」被轟爆

台登山家登殺人峰一度失聯！網見照嚇

台登山家登殺人峰一度失聯！網見照嚇

關鍵字：

鏡週刊楊德昌彭鎧立

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

卡努撲朔迷離！　2預估路徑曝

老闆最愛4星座！　超級旺公司

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面