A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

▲名導演楊德昌遺孀彭鎧立日前在「一一重構：楊德昌」回顧展致辭，她曾遭通緝的事在電影界引議論。



圖文／鏡週刊

曾執導《牯嶺街少年殺人事件》走紅的名導演楊德昌今年逝世滿16年，國家電影中心與台北市立美術館目前正舉辦「一一重構：楊德昌」回顧展，本月21日由遺孀彭鎧立擔任首席顧問出席致詞，影視界人士看到後驚呼：「她不是通緝犯嗎？」引發熱議。

▼名導演楊德昌過世16週年，北美館正舉辦「一一重構：楊德昌」回顧展。

本刊調查，彭鎧立遭控以胞弟等7個人頭，在楊德昌與港星成龍等人合開的鎧甲娛樂公司，詐領薪水千餘萬元，她在楊德昌過世前即遭通緝、逃亡美國，12年後彭鎧立回台歸案，因逾10年追訴時效，已獲不起訴。

▼楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》讓自己及演員張震（右）、楊靜怡（左）走紅。



「我代表楊導演的家人，跟大家說很真摯、很真誠的感謝！」已故金馬獎名導演楊德昌的遺孀、鋼琴家彭鎧立，7月21日在「一一重構：楊德昌」回顧展開幕致詞，感謝大家對楊德昌的懷念，但是看到她出現的影視界人士無不驚呼：「她是通緝犯，怎麼敢這麼大方亮相？」而在現場引發議論。

本刊調查，彭鎧立2005年被查出在丈夫楊德昌與成龍等人合資的鎧甲娛樂公司報假帳，詐領逾千萬元2006年遭台北地檢署通緝，民事官司另被台北地院判賠800多萬元。

彭鎧立被控涉嫌詐欺，及《商業會計法》登載不實等罪，因適用舊法，追訴期只有10年，台北地檢署2006年對她發布通緝，彭於2018年返國歸案，逃亡12年，已躲過10年的追訴期，北檢依法不再對她追訴，給予不起訴，至於協助她以人頭詐領薪資的會計張慧玉，2011年因認罪遭判刑半年、緩刑2年確定。

▼成龍（圖）與楊德昌合資成立鎧甲娛樂遭彭鎧立掏空，成龍也成被害人。



去年楊德昌過世15年時，台北市立美術館館長王俊傑，與時任國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚和彭鎧立簽約，將楊德昌一萬多張未曾公開的電影文物寄存於國家影視聽中心，包括手稿、筆記、企劃、劇本、書信、文件、影音、道具等，今年舉辦回顧展，逃亡多年的彭鎧立高調現身，因此引發熱議，也勾起許多人心中的痛。



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