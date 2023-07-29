機上喝熱水燙傷！她控「連座艙升等的賠償也沒有」：委屈醫不好

▲當事人被燙傷後直呼，航空公司若無表示，她將提告求償。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

本站稍早報導《空姐給滾燙熱水「害女友受傷」 航空公司1句回應他傻眼：全泡湯》，女友在飛機上要溫水，卻因語言不通或誤會，拿到滾燙熱水，導致受傷。事後被指控的樂桃航空回應，當時有以英文提醒旅客水很燙，後來得知對方燙傷，一直盡全力協助，但旅客卻拒絕幫忙。對此，投訴網友再度控訴。

男網友起初表示，女友和家人在飛機上要溫水，結果空姐卻給了一杯「泡泡麵滾燙的熱水」，導致女友受傷。至於後續處理方式，「就要求提供就診紀錄證明，但是在日本當地求診一直吃閉門羹，打電話也沒辦法」。

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男網友表示，女友很無助，也得不到幫助，這趟日本之旅完全泡湯，「整件事情的處理方式都是非常官方，尋求求助都只是推託我們沒辦法、我們只能怎樣」。

對此，樂桃航空回應，旅客在機上使用自己的瓶子，請他們提供熱水，空服員提供時有以英文提醒「水很燙，要小心」，對方也說「OK」。後來旅客說被燙到，空服員在機上馬上提供冰敷協助。

樂桃航空指出，飛機落地後，相關人員詢問是否需要協助就醫，但對方拒絕，後來詢問是否要派人協助買藥，也被拒絕。他們全程盡全力協助，後因旅客拒絕協助就醫和買藥，他們告知對方在日本當地買藥若有單據提供，樂桃願意承擔醫藥費用，絕無不處理。

▲當事人再度控訴。（示意圖／取自Unsplash）

針對樂桃航空回應，男網友再度控訴，代女友（當事人）還原始末。當事人與媽媽、弟弟、媽媽的朋友一起去日本旅遊，過去一直都搭乘廉航，所以這次也這樣選擇，「是我們太貪小便宜也太大意了」。

7月21日一行人搭乘飛往東京的班機，當事人因喝了咖啡嘴巴乾澀，所以請英文較為流利的媽媽協助叫水。當時當事人因早起，所以在飛機上小睡了一下，後來媽媽給她保溫瓶，示意水來了，昏沉的她沒想太多就直接喝了，「誰知道那個溫度大概就是煮泡麵等級的滾燙熱水」。

當事人表示，她的舌頭又刺痛又麻，把水噴出來當下也燙到媽媽的腿，直接紅起來，於是找空姐理論，怎料語言卻完全不通，「飛台日的空姐竟然只會說日文」。她指控，遞熱水的空姐沒有道歉，後來是另位也只會講日文的空姐給他們冰敷袋，「是要塞到嘴巴裡嗎？」由於飛機上沒有冰塊、冰水，所以他們叫了一杯柳橙汁，「還跟我們收錢」。

後來有位會說英語的空姐前來協助，但無奈沒有太大幫助。下飛機後，班機負責人、樂桃經理詢問狀況，並表明能夠協助就醫，當事人當下覺得有誠意，加上以為燙傷不嚴重、擔心來回醫院會花很多時間，所以告知對方沒關係，若情況變嚴重再就醫或買藥。

▲當事人拿到冰敷袋後表示，「是要塞到嘴巴裡嗎？」（圖／男網友提供）

經理得知後，給了名片，允諾會負責醫療費用。當事人心想應該找得到人，所以直接離開，後來逛街、吃飯時，發現自己幾乎沒有味覺，所以跑去購買口內膏，只不過情況沒獲得太大改善，晚上更感覺到舌頭下方有點痛、出現水泡。

當事人直呼，「我感覺整個旅程都毀了！」男友則安慰她，事後再求償就好，「付醫藥費是基本的，但旅程中受傷的心靈及時間、車子他們應該要負責」。之後當事人跑了多家醫院，卻都沒辦法看診，照著名片打電話也都打不通，因為上面是樂桃的客服，而非經理本人。

到了旅程第4天，當事人耐心耗盡，一行人無力且急躁，於是直接到成田機場，想找負責人帶她去醫院，不料「來了也是沒什麼用，一樣的說詞，驗傷單或就診證明什麼的」，此刻她已經氣到快崩潰，「我壓力很大，所有人也都很失望、不愉快，過程中也因為處理的方式、意見不同一直爭吵，完全是心力交瘁」。

▲當事人舌頭被燙傷。（圖／男網友提供）

之後一行人準備回台，「連升級座艙（座艙升等）的賠償也沒有，在我眼裡就只是在浪費時間」。返台後，當事人雖掛急診，但因為隔了好幾天，肉眼能見的只剩下潰傷，「心裡受的傷跟委屈根本醫不好。」她更說，樂桃只有回應電視台，沒有主動聯繫他們，給予他們一個合理的賠償，如果之後沒消息，他們會走法律程序提告求償。

當事人男友則補充，「日本人英文很差，也不願意接外國人，我們根本沒有辦法就醫，而且在飛機上他們的空姐根本沒有提醒水很燙，正常的人都不會笨到直接喝滾燙的熱水吧？」且航空公司處理方式很不專業，「一杯常溫水、冰水都沒有」。

男友指控，「真的有夠爛，明明是自己的疏失，然後後續我們還自己自費買冰的柳橙汁，真的有夠瞎！」他得知航空公司的回應後，則反問「如果有藥膏，為什麼我們不要？他們有給藥膏嗎？也沒有啊，說什麼好像有做一樣，我們都拒絕，真的好笑了，買藥膏那他可以送來飯店對吧？這不是一件很小、很簡單的事情？啊藥膏怎不馬上準備好，下飛機的時候就提供？」

針對男網友、當事人二度控訴，截稿前樂桃航空尚未回應。

▲男網友直呼，「真的有夠爛，明明是自己的疏失」。（示意圖／取自Unsplash）

男網友原爆料全文：

就是我的女友在飛（機）上跟空姐要溫水，結果不知道是語言不通還是誤會，空姐直接給了一杯泡泡麵滾燙的熱水，造成我們的受傷，後續處理方式非常不負責任，就要求我們提供就診紀錄證明，但是我們在日本當地求診一值（直）吃閉門羹，打電話也沒辦（法）尋求航空公司陪同就醫，只得到我們沒有辦法陪同，只能給您醫院的地址，要我們自行求診，但是重點就是沒辦法就診，他們唯一（一）次主動聯繫，識大概了解狀況，然後說叫我們去就醫提供證明他們才會有後續的處理，不過我們當下非常無助，沒有辦法就醫完全得不到幫助，以致我們整趟行程都泡湯，結果回台灣才自行就診。整件事情的處理方式都是非常官方，尋求求助都只是推託我們沒辦法、我們只能怎樣。

之後男網友說「我是在台灣，然後是女朋友跟家人一起。」女網友（當事人）二度爆料全文如下：

第一次發文不知道有沒有發錯版，如果錯版的話之後再撤掉重發，文內含有燙傷起水泡的圖片，內容文長詳細。

學生時期最後一個暑假，媽媽提議說要帶我和弟弟及媽媽的朋友ㄧ起去日本旅遊，我們以前一直都是搭廉航，但因為沒發生過什麼事就想說照以前一樣選擇廉價航空，現在想來真的是很後悔，是我們太貪小便宜也太大意了。

7/21（五）我們搭上飛往日本東京9:45的班機，早上喝了咖啡嘴巴很乾澀口渴，想說媽媽英文較流利，請她等等幫我叫一杯水來喝，誰知道是悲劇的開始，因為早上5點就起來了，滿疲倦的小睡了一下，後來媽媽遞來了保溫瓶示意我水來了，昏昏沉沉下我沒有想太多就直接喝了，誰知道那個溫度大概就是煮泡麵等級的滾燙熱水，我直接噴出來連同眼淚一起。

當下舌頭非常刺痛伴隨著麻麻的感覺，我噴出來的當下也燙到媽媽的腿直接紅起來，我媽氣炸跑去找空姐，但語言完全不通，飛台日的空姐竟然只會說日文。

遞給我們熱水的空姐後來沒有出面道歉，而是由另一位也只會講日文的空姐過來，給了我一個冰敷袋？？？是要塞到嘴巴裡嗎？我問他們有沒有冰塊？沒有。有沒有冰水？沒有。無奈到不知道該說什麼，飲料總有了吧，我們叫了一杯柳橙汁，還跟我們收錢^_^重點不是錢的問題也不是買不起，重點是他們什麼應對的措施都沒有，醫療用品也沒有備齊，連個口內膏都沒有，還要我們自費買飲料來解熱。

空姐過來後也什麼忙都沒有幫上，只是用平板翻譯說他們很抱歉，機上本來就沒有一般飲用水，那怎麼不事先告知？問我還好嗎？是不是很痛？我哭到妝都快花了，看不出來嗎？我想用平板跟她溝通，結果接過平板，鍵盤只有英文和日文，到底是要我怎樣？當下我們跟空姐一直大眼瞪小眼完全不知道該怎麼辦，只能跟他說算了，請她離開，我當下也不知道這個燙傷有多嚴重，以為只是一般吃東西燙到的程度，有點不以為意，只是想緩解疼痛而已。

過了一會兒，終於有一個會說英文的空姐過來，但也沒有多大的用處，只是確認我們的狀況，請我們到當地就醫，然後給我們一張紀（記）錄在飛機上受傷的單子請我們填寫。

下飛機後我們去拿行李的地方，插曲離（題）外話，行李套子直接消失也是有夠問號，說在飛機上也沒有找到。

疑惑當下來了一個男生，說是樂桃航空這個班機的負責人，樂桃的經理，終於是會講國語的了，大概就是跟他抱怨SOP有問題，空姐不會講中文或英文，機上醫療措施不齊全等問題，他說是他們員工訓練有問題及他們的疏失，造成我們的困擾非常抱歉，問我們還是要帶我們去看醫生，這時候我們都覺得好啦還算有誠意，但我以為燙傷不嚴重，當下感覺也只是麻麻的，因為機場過去醫院要一個小時，來來回回加上就診也不知道要多久，我怕會耽誤大家出遊的行程，所以跟他說沒關係，如果情況變嚴重的話，我們再去就醫或是買藥，這時候我們還不知道原來就醫才是最難的，下面會提到。

經理聽到後，就說請我們留下就診單據之類的，之後向公司通報，他們會負責醫療費用，也給了我們名片，我們當下就放心了，想說就算有問題還是這（找）得到人就離開了。

我們這次的住宿地點選擇在上野，過去後就在附近的阿美町商圈吃飯逛街，結果吃東西的時候，發現幾乎沒有味覺，舌頭有3/2（三分之二）都是麻的，只剩下舌頭兩側還感覺得到食物的味道，心情頓時盪到谷底，後來有去藥局買一般的口內膏來用，想說能不能趕快好起來，不然來日本就是要吃美食，啊吃東西沒味道是該怎麼好好享受。

口內膏塗完後沒有太大的改善，晚上回飯店後，感覺到舌頭下方有點痛且出現一顆一顆的水泡，且舌頭上白色的部分也變多了，可以看得出來有粗糙感。

跟男友抱怨到超級想哭，我感覺整個旅程都毀了。男友一直安慰我，說要我趕快去看醫生，其餘的不要擔心，好好的玩，並且事後要跟他們求償，附（付）醫藥費是基本的，但旅程中受傷的心靈及時間、車子他們應該要負責，說會幫我用網站及打電話聯絡樂桃的客服人員。

隔天我們向旅館的櫃檯詢問這邊附近有沒有醫院看診，但櫃檯說附近醫院評價不太好，以及六日日本的醫院都是休息的，基本上沒辦法看診，我們也不敢貿然瞎跑，且第二天因為有訂樂園門票的關係，想說先走原本行程。

男友跟我說他在台灣不斷打電話，都打不通、一直忙線，而我們在日本也是同樣的，名片上提供的電話也是樂桃的客服，並不是他本人的，完全打不通，男友透過客服不斷向他們求助，他們給予的說詞也是要我們先去看醫生之後提供單據，且無法請人陪同我們去看醫生。

到第二天水泡狀況已經變成這樣，超腫，起床的時候舌頭超痛根本動不了，一樣沒味覺。

晚上8:30左右回來，我們想說急診總有開了吧，就去了上野的永壽醫院求診，櫃檯人員語言不通只會說日文，我們就找了路人來幫忙翻譯溝通，來來回回站在路邊處理了快1、2個小時後，說他們沒有醫生在，沒辦法受理治療，也打電話給日本的專線去詢問現在有沒有醫院可以看，只剩下一間中央醫院，打過去後也是說已經預約滿了，只能摸摸鼻子回飯店再次求助。

飯店人員跟我們說，日本的醫院除了六日無法看診以外，也幾乎沒有人會說英文，且他們遇到外國遊客不會說日文是有可能會不想接的，因為醫院好像還要寫報告，就診的人也需要填寫資料，流程麻煩且語言不通，第3天時去藥妝店遇到台灣店員也是這樣跟我們說。

我想買有含類固醇的口內膏，店員也跟我說在藥妝店買不到，除非有配藥劑師，不然基本上在醫院才能提供，整個連頭都痛起來：）

男友有隨時跟我報告客服的狀況，基本上唯一進展就只有提到要提告、找記者時，他們的經理才有打給男友，從事發到回台就一通，他們的說詞就都一樣，不贅述了，而我們這邊則是沒接到任何樂桃航空打來的慰問電話。

第4天終於到禮拜一了，我們早上吃個飯就去大久保醫院想要尋求醫療協助驗傷，結果他們也是說他們這邊無法幫忙看診，說什麼因為他們是處理外科的，我也不太懂，叫我們去皮膚科就診，給了我們電話要我們去投幣式的打，講了很久，皮膚科說他們也沒辦法，要我們去上野什麼科的診所看我也忘記了，我們打電話過去給上野的診所，也打不通接了被掛斷，我們就這樣一直投幣、一直打，好像不用錢一樣，幾天下來我們的耐心也耗盡，每個人都無力且急躁，做了一個錯誤的決定。

我們下午3點多直接從大久保搭了差不多2個小時的客運到成田機場，想找負責人請他們想辦法帶我們到醫院，櫃檯的服務人員用翻譯機跟我們溝通，說要等到8點，樂桃有飛回日本的航班才有人可以跟我們對接，第3天一整天直接掰掰，時間快到8點的時候，因為我們一直找不到櫃檯說的等待樂桃的地點，我們問別的服務人員才知道樂桃有櫃檯可以直接過去==從頭到尾都不知道到底是認知上的錯誤還是怎樣。

找到樂桃的櫃檯後，我們花了很多時間要他們處理，櫃檯人員前面說他們老闆會來，後來又說沒辦法，我們叫他聯絡一開始在下飛機時說會負責的史先生，他也一直說沒辦法因為他休息，請他幫忙打電話聯絡也是說沒辦法，實際上怎樣沒辦法他也沒講，也沒有會說中文的人，說要等到明天才有會說中文的經理在，哈囉明天就要回台灣了，直到我媽爆氣才有經理等級的人過來，結果來了也是沒什麼用，一樣的說詞，驗傷單或就診證明什麼的，我們說醫院不給我們看，他說叫我們回台灣再就診，此時此刻我已經氣到快崩潰，我們4個人又只能拖著無力的身軀回上野。

直接跑到機場是我們太魯莽了，但好幾天下來，我們已經不知道該怎麼辦，感受只剩下無助跟氣憤，而且因為比較能夠溝通的只有媽媽，所以4人行程基本上就是綑綁，大家要一直陪我東奔西跑的處理這些破事，我壓力很大，所有人也都很失望、不愉快，過程中也因為處理的方式、意見不同一直爭吵，完全是心力交瘁。

隔天準備回台到機場的時候，會說中文的經理主動來找我們，但我其實已經不抱任何期望，他們說的話就是很官方的那一套，幾乎一模一樣，連升級座艙的賠償也沒有，在我眼裡就只是在浪費時間。

一下飛機、晚上8點多，男友就帶我去掛急診驗傷，但過去了這麼多天，肉眼能見的也就只剩下潰瘍，心裡受的傷跟委屈根本醫不好。

後續找了新聞爆料，樂桃方面也都只有跟電視台做回應而已，到現在也沒有收到他們的主動聯繫。

真的不知道該怎麼樣才能讓他們能夠正視這間（件）事情，給予我們一個合理的賠償，如果後續還是沒有什麼消息，我們會走法律程序提告求償。

男友二度爆料內容：

他們所說一開始有問我女友要不要求診沒錯，但上訴（述）有解釋，因為他們有給名片，因為不想耽誤大家及家人行程，所以才想說應該先不用，他們有說後續如果有需要都可以聯繫他們，結果就是惡夢的開始，他們給的聯繫方式基本上沒有一個可以打通。

然後他們客服後來的解答就是只會提供醫院地址，要我們自己就醫、自己找醫院，沒辦法陪同。但是人生地不熟，日本人英文很差，也不願意接外國人，我們根本沒有辦法就醫，而且在飛機上他們的空姐根本沒有提醒水很燙，正常的人都不會笨到直接喝滾燙的熱水吧？

我們是跟飛機要水沒錯，用保溫瓶，所以我們根本不知道裡面是沒辦法直接飲用的，然後他們也根本沒有提醒跟告知，後續的處理方式也非常的沒有專業，一杯常溫水、冰水都沒有。

當下整台飛機只有一位空姐會講英文，也只是來填受傷的單據，我本人是在台灣，沒有陪同，所以我也只能在台灣幫忙查資料，幫忙找地方可以看醫生的，但是不是六日沒開，（就是）急診不接、說沒醫生，每個地方都在踢皮球，然後航空公司明明就是因為他們空姐只具備日文能力，真的有夠爛，明明是自己的疏失，然後後續我們還自己自費買冰的柳橙汁，真的有夠瞎，而且我也上網查了，如果舌頭口腔被燙傷，應該不能使用冰塊，所以他們應變能力根本有問題。

樂桃提供的冰塊，怎麼用？我就問，這要怎麼冰口腔？連基本的常識跟知識都沒有，這個叫做於事無補吧？如果他們的空姐是這個素質，那我想問到底有誰敢搭廉價航空？因為到頭來把問題都丟回給客人。

到現在我們也沒有接到他們的人打來，然後直接跟你們回應，他們有盡力、他們有做，是我們的問題、我們自己拒絕。當初說的（得）很好聽，有需要幫忙的時候隨時可以撥打電話，現在怪我們自己拒絕，這到底是負責任的說法嗎？而且他們說尋求人員買藥膏，如果有藥膏，為什麼我們不要？他們有給藥膏嗎？也沒有啊，說什麼好像有做一樣，我們都拒絕，真的好笑了，買藥膏那他可以送來飯店對吧？這不是一件很小、很簡單的事情？啊藥膏怎不馬上準備好，下飛機的時候就提供？