英文官網「Vote White Vote Right」惹議　民眾黨：已將圖文下架

▲針對民眾黨英文網站的爭議，今早民眾黨召開臨時記者會，由發言人林子宇出面說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨英文官網被發現寫著「Vote White Vote Right」，對不熟悉台灣政治的西方人士眼中，有著「投給白人，投給右派」之意，引來各界討論不適當。對此，民眾黨發言人林子宇31日表示，原意是要表達「支持白色力量是個正確選擇」，但因西方友人和網友給予的建議，因此先將這個有不同想法的圖文下架。

針對英文網站上寫「Vote White Vote Right」爭議，林子宇31日受訪時表示，起初網站是交給小編做圖片美編，而當時小編用意是想表達「支持白色力量是個正確選擇」，雖然台灣沒有白人至上主義概念，但近期有許多西方友人、網友給予建議，而民眾黨會從善如流，針對此部分先進行修改，剛好英文網站近期要做視覺內容整體翻修，所以就先將此篇圖文下架。

被問到因台灣國情與外國不太一樣，會不會覺得是某些陣營刻意攻擊炒作？林子宇重申，台灣沒有白人至上主義概念，所以跟美國政治環境不太一樣，原意是想表達「支持白色力量是一個正確的選擇」，但如果有不同意見，民眾黨都會吸收，但也不希望大家特別著墨在此上面，並特地帶風向。

林子宇也說，因為大家有不同想法，也有外國朋友反應White在不同文化語境上面，確實容易造成誤會，所以針對小編用字不精準部分，內部會交由外交背景出身的秘書長周台竹，以及率領的國際事務團隊，對英文相關內容做比較嚴格把關。