彰化議長謝典林退出國民黨　地方政壇：郭台銘可能獨立參選總統





▲鴻海創辦人郭台銘到彰化北斗奠安宮，議長謝典林全程陪同。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會議長謝典林力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，今(31)日凌晨透過臉書宣布退出國民黨，引發政壇大震撼！其實早在6月25日侯友宜到彰化致詞時， 謝表示「下架民進黨」目標一致，卻未具體表態「我支持侯友宜」，日前郭到北斗奠安宮拜媽祖時，謝現身同框，受訪時更是目標明確「挺民意」，也不擔心會被黨紀處分，顯見退黨早現端倪。

謝典林29日、30日接連2天現身陪同郭台銘及侯友宜參拜奠安宮，當時被記者問到「總統支持誰」，脫口而出「看民意」，甚至直言自己不是候選人，不怕被黨紀處分，至於到底是挺郭台銘還是挺侯友宜，他說：「挺民意阿，民意才能使人當選，挺誰都沒辦法使人當選」。

謝典林在退黨聲明中指出，在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵」、「我很敬愛我的大姊謝衣鳳，她身兼中央黨部副秘書長以及彰化縣黨部主委，也是立法委員，許多重責大任壓在她的肩膀我也相當不捨。跟大姊是家人，但也是獨立的個體，我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨」。

由此可見他退黨的糾結其中一個因素還是來自謝衣鳯，但地方人士認為，其實2人在政壇互補，而謝典林則是在地深根多年，有濃厚民意基礎，謝衣鳳又被視為下屆彰化縣長接棒人選，而地方也盛傳謝典林也有意角逐，如今隨著謝典林的退黨，無疑將動搖藍軍基本盤，地方政壇人士更直接分析指出，郭台銘可能將會獨立參選總統。