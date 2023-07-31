預言郭台銘參選2024腳本　媒體人分析結果：小心白忙一場

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選2024總統失利，原承諾要支持被徵召的新北市長侯友宜，近期卻動作頻頻，並拋出「主流民意大聯盟」。媒體人韋安表示，之前就一再預言藍白合，以民調高低來柯侯配是煙霧彈，目的是為郭台銘鋪路，但郭台銘最後一切可能都變成白忙一場。

韋安說，郭台銘認為在野各政黨遲未回應六成下架民進黨的主流民意之整合行動，所以他提出「主流民意大聯盟」的整合工作，而下一步，可能就是以國民黨內亂，逼退侯友宜，然後再「併購」民眾黨的柯文哲。最後在野「整合」成功，只有郭台銘為正推一組出來選。

不過，韋安認為，有個高風險因素，把藍白兩黨參選人，都是本土的侯、柯都「整合」掉了，讓郭出馬，綠營就有十足的理由打「捍衛本土政權牌」，掀起本土意識浪潮。本來六成支持政黨輪替的民意，因此可能就變成低於五成，小心白忙一場。

郭台銘參選意圖越來越明顯，日前被視為「挺郭派」的國民黨彰化縣議長謝典林才陪他參拜廟宇，又與柯文哲同框，引發藍營議論。謝典林31日凌晨坦言，情感上已經無法與國民黨繼續並肩作戰，「本人謝典林，即日起退出中國國民黨」，拋出震撼彈，郭台銘則隨即留言致意，「唯有在野團結整合成功，取得總統、立委大選勝利，才能將中華民國從戰爭邊緣拉回和平正軌，我們繼續一起努力」。