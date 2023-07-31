賴清德看完最新民調會怕？　郭正亮曝原因：他動不了

▲民進黨總統統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

TVBS民意調查中心公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德仍以33%的支持度居冠，但前立委郭正亮指出，賴清德看到這個民調會怕，因為他上不去，這背後有兩個原因是他動不了的，如果說個人魅力高還可以壓，但他沒有，而國民黨的侯友宜現在也缺這個。

TVBS民意調查中心民調顯示，賴清德拿下33%的支持度居冠，接下來依序為民眾黨總統參選人柯文哲32%、侯友宜則是25%。值得關注的是，在經過716凱道遊行、723國民黨全代會後，柯文哲較上個月略降，侯友宜則微幅回升兩個百分點。

郭正亮指出，賴清德看完民調會感到緊張，因為他支持度上不去，他背後有兩個動不了。一是執政的成績太差，二是他的台獨路線會引起戰爭憂慮，連美國都在乎，如果說個人魅力高還可以壓，但他沒有。

郭正亮說，如果去比較國民黨過去的總統選戰，韓國瑜為何可多出朱立倫170萬票，這就是候選人的魅力，侯友宜現在就缺這個，他未來要去設想如何感動選民，你要開始讓大家有能量，能量要出來，選民要有熱情，要感動，要知道為何而戰，一定要集中個人，這個政黨也不一定幫得上忙，最終就是候選人自己。