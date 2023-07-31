精品投資可獲利女子險匯款　郵局通報組詐

▲▼ 民眾網交友險遭詐，布袋警與郵局行員聯手阻詐 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



日前嘉義縣布袋鎮一名60多歲蔡姓婦人於網路社群認識一名自稱香港籍男網友主動加其好友，經聊天熟識後，該名男網友慫恿蔡婦可藉由投資名牌包獲利並提供某網站指導其進行操作，蔡婦點擊連結查看，發現該網站盡是知名大廠名牌包包，不疑有他欲匯款投資，該男網友更以話術要求蔡婦先投資20萬元匯至指定帳戶，然蔡婦因現金不足僅能先匯款3萬，更因不諳匯款操作手續便至布袋郵局請行員協助。行員察看其手機內容發現疑似詐騙手法，經詢問蔡婦無法清楚解釋匯款用途且神色慌張，郵局經理通報警方到場協處。



布袋派出所警員劉世傑到場瞭解，發現此手法為常見的「假交友投資詐財」，當即勸阻蔡婦勿匯款給對方。經劉員耐心告知蔡婦有關新型態詐騙資訊並當場實施反詐騙宣導，蔡婦始恍然大悟免遭詐騙，不斷感謝警方及郵局行員保住其老本。



分局長林思妙提醒民眾如遇疑似「假交友投資詐財」，應冷靜查證，以免誤信詐騙集團話術造成財務損失，布袋警方積極與轄內金融機構通力合作，推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，共同守護民眾財產，呼籲民眾近期詐騙猖狂，如遇任何疑問均可直接至警察機關或撥打165反詐騙專線洽詢。