桃園女遭詐200萬報警抓人　西裝男面交打開背包傻眼了

▲身著黑色西裝的「理財專家」現身取款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名50多歲女子月前在群組內看到投資訊息，相信「理財專家」的建議，陸續匯出近2百萬資金投資虛擬貨幣，看到每日都有可觀獲利回饋，於是聯繫客服人員希望領出紅利款項，不料對方竟說要再投資百萬才能提款，讓被害人嚇傻了，立即向警方諮詢。警方將計就計以裝滿報紙背包請她赴約，當身著黑色西裝的「理財專家」現身收錢時，埋伏員警包圍逮捕，全案依法移送請偵辦。

▲埋伏多時的警方一擁而上將他逮捕。（圖／桃園警分局提供）

昨日13時許，桃園警察分局大樹派出所接獲被害女子報案，表示之前在群組內看到投資訊息，當時相信「理財專家」的建議，匯出百萬資金投資虛擬貨幣，眼見群組內每日都有可觀獲利，於是聯繫客服人員希望領出紅利款項，不料對方竟說要再投資百萬才能提款，讓被害人嚇傻了，立即向警方諮詢。

副所長景暐勛向被害人說明這是詐騙集團慣用「假投資真詐財」的伎倆，當即請被害人配合，帶著裝滿報紙的背包赴約。當蔡姓男子(21歲)出面取款時，打開背包正感覺不對，已經被員警團團包圍，立即遭員警壓制，全案依法移請偵辦並將持續向上溯源追查幕後集團。