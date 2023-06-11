美元升息+戰爭疑慮　詐團新招邀投資...1個月近千人中招

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

6月4日刑事局與蘇澳區漁會共同在北市花博公園舉辦全民反詐欺識詐宣導活動時，突有1名家住北市蔡姓退休人員（80幾歲），上台現身說明他遭假投資詐騙完整經過，指出自己因誤信LINE投資群組，貿然投資美金期貨，損失高達50萬元。

蔡男透過活動表示，自己於5月中旬在LINE廣告上，發現投資理財群組加入，詐團自稱黃先生主動加他聊天，聲稱可讓蔡男投資保證獲利，黃男於5月下旬慫恿蔡男將銀行存款提領，供他操做美金期貨投資，並推薦一個美金期貨投資平台APP、帳號密碼給蔡男做投資下單使用。

蔡男於5月底至銀行提領50萬新台幣交給黃男操做美金期貨；蔡男看平台數字，6月底已獲利50多萬元左右。7月初黃先生聲稱投資平台APP上操作錯誤，以至於所有投資及賺的錢歸0之外還倒賠200萬元，要求蔡男儘快想辦法拿房子去抵押借錢，湊200萬元交給他繼續操作，並保證1個月時間可以將200萬元獲利變成500萬元。

對方露出猙獰面目，聲稱要蔡先生配合，否則揚言找黑幫至他家裡對其家人不利，此時蔡男才始知受騙報警。蔡男只希望大家能記取他被詐騙的經驗，呼籲民眾不要有貪小便宜的心理以免受騙上當。

警政署統計投資詐欺案，今年5月5日至6月4日止發生942件，刑事局分析最近假投資美金期貨真詐財案件增多趨勢。研判因國際情勢、美元升息和國內通膨因素，讓詐騙集團有機可乘。

歹徒利用國內投資美金期貨族群恐慌心理，用簡訊及私人LINE向不特定人士搭訕，聲稱團隊有專業知識及經驗，投資客只需匯款就可享「高額獲利」、「穩賺不賠」，但被害人投入大筆金錢後，詐騙集團會再編造各種理由收費，當被害人方發現有異狀時，投資方早已無預警關閉人間蒸發！警方呼籲民眾網路投資務必提高警覺 。

刑事局呼籲民眾：可善用「165全民防騙」粉絲專頁每週公告的「詐騙Line ID」資料，在網路投資交友前，先過濾對方的Line帳號，是否曾被通報為詐騙帳號，以減低被騙風險，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線電話諮詢。

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